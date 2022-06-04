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Kağıthane’de alevler arasında can pazarı kamerada

Kağıthane’de üç katlı mobilya atölyesinin çatısı alev alev yandı. Çatıda mahsur kalan iki işçi yan binadaki daireye girerek kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de alevler arasında can pazarı kamerada
04.06.2022 22:49:16
Kağıthane’de alevler arasında can pazarı kamerada
Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı. Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor. Bu kamp, Türkiye ve dış dünyada konuşulan başlıkların 2 gün içinde tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir zemin oluşturacak. İstanbul'daki miting çevre atılımına döndü. Bunun devamı 5 Haziran'dan itibaren Çevre haftası olarak kutlanacak. Bu toplantımız Çevre toplantısına çevirecek bir kapsam oluşturuldu. Bu etkinlik kapsamında, karbon ayak izimizi gidermek için 3'er fidan ekilecek. Odalara çevreye duyarlı ürünler bırakıldı. Sunumların neticesi Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında ele alınarak, kampımızın geleneğini devam ettirerek, sona erecek.
 
 
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Kağıthane’de alevler arasında can pazarı kamerada
Edinilen bilgiye göre, mobilya süngerlerinin alev almasıyla yangın büyüdü. Atölyedeki işçiler bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.
 
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Kağıthane’de alevler arasında can pazarı kamerada
Alevlerin çatıyı sarmasıyla mahsur kalan iki işçi yan binanın camından içeri girerek kurtuldu. Alev alev yanan çatıya müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
 
 
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Kağıthane’de alevler arasında can pazarı kamerada
Dumandan etkilenen iki işçi ambulans alınarak oksijen verildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında alt kattaki mobilya mağazasına dolan su, çalışanlar tarafından tahliye edildi. Mahalle sakini Yaşamcan Sarı “Sünger parçalarından yangın çıktı. İki kişi dumandan etkilendi. Bir kişiyi ambulansa taşıdık. Diğerine de oksijen verildi" dedi.
 
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Kağıthane’de alevler arasında can pazarı kamerada
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