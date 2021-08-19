Geçtiğimiz Şubat ayında aramızdan ayrılan Eski istanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Yıllarca Ak Parti İstanbul Belediye Başkanlığını yürüten Kadir Topbaş, belediye başkanlığı sürecinde İstanbul’a birçok yenilik kazandırmıştır. Peki Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş ne zaman ve nerede doğmuştur? Kadir Topbaş’ın siyasi kariyeri nasıl başlamıştır? İşte tüm detayları ile eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın hayat hikayesi…

Geçtiğimiz Şubat ayında aramızdan ayrılan Eski istanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Yıllarca Ak Parti İstanbul Belediye Başkanlığını yürüten Kadir Topbaş, belediye başkanlığı sürecinde İstanbul'a birçok yenilik kazandırmıştır. Peki Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş ne zaman ve nerede doğmuştur? Kadir Topbaş'ın siyasi kariyeri nasıl başlamıştır? İşte tüm detayları ile eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın hayat hikayesi…

Kadir Topbaş 8 Ocak 1945 yılında Artvin'de hayata gözlerini açtı. Öğrenimini ilk olarak 1972'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, daha sonra 1974'te Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. İş kariyerine öncelikle herhangi bir yere bağlı olmayan bir mimar olarak başlayan Topbaş, daha sonra Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Gençliğinden itibaren siyasetle ilgilenen Kadir Topbaş, 1994-1998 yılları arasında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlık görevini üstlendi. Bu süreçte oldukça ciddi işlere imza atan Kadir Topbaş, özellikle o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarında faal rol üstlenerek eserlerin korunmasını sağlamıştır. Yapmış olduğu bu çalışmalar ile siyasi hayatı da şekillenen Kadir Topbaş, 1999 yılında Fazilet Partisine dahil olarak, partinin Beyoğlu Belediyesi Başkan Adayı oldu. Seçimleri kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı olan Kadir Topbaş, Beyoğlu'nda kapsamlı bir dönüşümü hedeflediği “Güzel Beyoğlu Projesi” ile çalışmalarına başladı.

Fazilet Partisi Belediye Başkanlığı'nı yürüttükten sonra, Ak Parti'nin kurulması ile birlikte Ak Parti'ye katılan Kadir Topbaş, 2004 yılında Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Yine 2004 yılında Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından bu birliğin başkanı tayin edilerek 5 yıl boyunca bu görevini sürdürdü.

Kadir Topbaş, İstanbul Belediye Başkanlığı sürecinde birçok birlikte ve yönetimlerde yer aldı. 2004 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkan Yardımcısı olan Kadir Topbaş, 2007 yılında ise Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'na (UCLG) eş başkan olarak seçildi.

2009 yılında yapılan Belediye seçimlerinde ikinci kez üst üste İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kadir Topbaş, İstanbul'un iki kez üst üste seçilmiş ilk belediye başkanı ünvanını kazandı.

Belediye Başkanlığının ikinci döneminde Kadir Topbaş 2009-2014 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı oldu. 2010-2013 yılları arasında ise Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) başkanı olarak Türkiye'de ilk defa UCLG başkanı olan Belediye Başkanı ünvanını aldı. 2011 yılında ise Asya Belediye Başkanları Forumu'nun başkanlığını üstlenen ve iki yıl boyunca bunu devam ettiren Kadir Topbaş'a, 2011 yılında Dışişleri tarafından fahri büyükelçi ünvanı verildi.

2014 yılında gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde tekrardan Belediye Başkanı seçilen Kadir Topbaş, üst üste üç kez seçilerek tarihe geçti.

Evli ve üç çocuk babası olan Topbaş, 2020 yılı 16 Kasım'dan Kovid tedavisi görüyordu. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13 Şubat 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.