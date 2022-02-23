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Kadir Mısıroğlu, ‘Ukrayna’dan sonra Azerbaycan var’ demiş

Mayıs 2019’da vefat eden yazar Kadir Mısıroğlu’nun 2014 yılında kaydedilen bir konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’dan sonra Azerbaycan’a göz dikeceğini ileri sürüyor

2022-02-23 23:55:24

Rusya-Ukrayna krizi dünya gündeminde ilk sıradaki yerini korurken yazar Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki bir konuşmasında Rusya hakkında dikkat çeken öngörülerde bulunduğu ortaya çıktı. Mısıroğlu, 2014 yılındaki bir konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'yı almak istediğini belirttikten sonra ardından sıranın Azerbaycan'a gelebileceğini söylüyor.

“Ukrayna'dan sonra Azerbaycan” iddiası

Mısıroğlu, sözkonusu konuşmasında yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanıyor:

“Nasıl Çarlık iktidarını yıktıktan sonra esir milletlere istiklal (bağımsızlık) veren komünistler ayağı düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil (bağımsız) oldu, şimdi ayağı düz oldu, gaz satıyor, petrol satıyor vesaire… yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı (Donbas), yavaş yavaş Azerbaycan da gelebilir, ben bundan korkarım…”

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