Kadının silahlı kişiyle mücadelesi

30.09.2017 17:26:39

Çorum'da bir kadının, eşiyle kendisine silah çeken kişinin elindeki silahları almak için verdiği mücadele cep telefonu ile görüntülendi.

Elektrik teknikeri A.B, Buharaevler Mahallesi'ndeki evlerinden çıkan ve kentteki bir okulda müdürlük yapan M.K. adlı kadın ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli eşi İ.K'nin yolunu kesti.

Çiftle tartışmaya başlayan A.B, tabancayla havaya ateş açtı. İ.K'nin olay yerinden uzaklaşmasının ardından M.K, A.B'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Uzun süre A.B'nin elinden silahı almaya çalışan M.K, bu sırada bayıldı. İ.K. ise otomobille mahalleden uzaklaştı.

Bir süre sonra kendine gelen M.K, yeniden A.B. ile tartışmaya başladı. Uzun süre A.B'yi ikna etmeye çalışan M.K, çevredekilerden de yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen polis, A.B'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada yaşananlar, çevredeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.