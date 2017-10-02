Kadına şiddet bitmiyor

02.10.2017 20:25:57

Çorum'da yaşayan Özgür M., Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde boşanmak üzere olduğu karısı Hakkın M.'yi (29) çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. Ayrı yaşadığı karısını 5-6 bıçak darbesi ile yaralayan Özgür M., olayın ardından kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis, olay yerinde inceleme yaptı.



Özgür M. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve Gaziantep'e mahkeme nedeniyle geldiği öğrenildi. Kadının okuldan çocuğunu alıp eve gittiği esnada boşanma aşamasındaki kocası ile karşılaştığı belirtildi. Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.