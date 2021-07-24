Kadın ile erkeğin tekme-tokat kavgası kamerada
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gün doğumunda halk plajında oturan 4 arkadaştan kadın ve erkek arasındaki küfürlü tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda bugün saat 06.00 sıralarında, birlikte oturan 2'si kadın 4 arkadaştan kadın, karşısındaki erkeğe, 'İçeceksen adam gibi iç' diye bağırdı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Birbirlerine küfredip, hakaretler yağdıran tarafları arkadaşları sakinleştirmek istedi. Ancak, 'Defol git' diye bağıran kadın, üzerine yürüyen erkeğe tokat ve yumruk atıp, tekmeyle karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran erkek ise sinirini çevredeki hasır şemsiyeler ve plastik dubalara vurup, hasar vererek çıkardı.