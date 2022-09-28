Kadın erkek eşitliği konusunda tuhaf sokak röportajı
Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan bir sokak röportağında vatandaşın belirttiği düşünceler tepki çekti.
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Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan bir sokak röportağında vatandaşın belirttiği düşünceler tepki çekti.
‘Asla hocaefendi demedim’ dedi, Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmasını dinlettiler
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, BaBala TV’de Açık Mikrofon programına konuk oldu. Davutoğlu, FETÖ elebaşı için ‘hiçbir zaman hocaefendi demedim’ dedi. Seyirci ise Davutoğlu’nun Fetullah Gülen için 'hocaefendi’ dediği konuşmasını dinlettirdi.