Kadın erkek eşitliği konusunda tuhaf sokak röportajı

Davutoğlu, ''hoca efendi demedim'' dedi, videosu dinletildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir programda Fethullah Gülen için 'Hoca efendi' demediğini iddia etti. Bunun üzerine izleyicilerden biri Davutoğlu'nun konuşmasının videosunu açıp dinletti.