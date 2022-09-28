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Kadın erkek eşitliği konusunda tuhaf sokak röportajı

Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan bir sokak röportağında vatandaşın belirttiği düşünceler tepki çekti.

2022-09-28 09:54:23
Mersin'de şehit olan polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de şehit olan polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıya ilişkin şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in teröristlerle çatıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Davutoğlu, ''hoca efendi demedim'' dedi, videosu dinletildi

Davutoğlu, ''hoca efendi demedim'' dedi, videosu dinletildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir programda Fethullah Gülen için 'Hoca efendi' demediğini iddia etti. Bunun üzerine izleyicilerden biri Davutoğlu'nun konuşmasının videosunu açıp dinletti.
‘Asla hocaefendi demedim’ dedi, Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmasını dinlettiler

‘Asla hocaefendi demedim’ dedi, Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmasını dinlettiler

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, BaBala TV’de Açık Mikrofon programına konuk oldu. Davutoğlu, FETÖ elebaşı için ‘hiçbir zaman hocaefendi demedim’ dedi. Seyirci ise Davutoğlu’nun Fetullah Gülen için 'hocaefendi’ dediği konuşmasını dinlettirdi.
Sera Kadıgil: “Diyanet diye bir şey olabilir mi abi?”

Sera Kadıgil: “Diyanet diye bir şey olabilir mi abi?”

Bir televizyon programında konuşan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil, İmam Hatipler ve Kur’an Kursları hakkında kullandığı sözler nedeniyle sosyal medyada tepki çekti
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