Zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır? sorusu birçok kişi tarafından oldukça sık sorulmaktadır. Lezzetli ve pratik zeytinyağlı lahana sarması yapmak isteyen binlerce kişi en iyi tarif için araştırmalarına devam etmektedir. Peki zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır? Zeytinyağlı lahana sarması yaparken hangi malzemeler kullanılır? Zeytinyağlı lahana sarması yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Zeytinyağlı lahana sarması birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen bir yemektir. Kullanılan malzemeler sayesinde oldukça lezzetli bir tarifin ortaya çıkması, birçok kişi tarafından sıklıkla yapılmasına vesile olmaktadır. İşte tüm detayları ile zeytinyağlı lahana sarması tarifi..

Zeytinyağlı lahana sarması için gerekli olan malzemeler;

1 orta boy lahana

1, 5 su bardağı pirinç

1 çay bardağı bulgur

2 kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı domates rendesi

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 paket kuş üzümü

1, 5 tatlı kaşığı tuz

1, 5 tatlı kaşığı yenibahar

1, 5 tatlı kaşığı tarçın

1, 5 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı şeker

Zeytinyağlı lahana sarması tarifi

Zeytinyağlı lahana sarması yaparken ilk olarak 1 orta boy lahanamızı alıp iyi bir şekilde yıkıyoruz. Daha sonra lahanamızın ortasında yer alan kök kısmını döndürerek çıkartıyoruz.

Kök kısmını çıkardığımız lahanamızı, kesik olan kısmı alta gelecek biçimde tenceremizin içine koyuyoruz.

Tenceremizin içine lahananın yarısına erişecek kadar sıcak su ilave edip, 10 dakika boyunca kaynatıyoruz. Daha sonra ocağımızın altını kapatıp ılımaya bekletiyoruz.

Lahanalarımız ılıdıktan sonra dikkatli bir şekilde bir kabın içerisine alıyoruz. Lahanalarımız bu kabın içinde yaklaşık 1 saat boyunca süzülmesini bekliyoruz.

Lahanalarımız süzülürken, bir tavanın içerisinde 2 kuru soğanımızı ve 2 diş sarımsağımızı zeytinyağı ile birlikte kavurmaya başlıyoruz. Daha sonra bu karışımımızın içerisine 1, su bardağı yıkanmış pirinç ve 1 çay bardağı bulgurumuzu ilave ediyoruz.

Bulgur ve pilavımızı ilave ettikten sonra 1 çay bardağı domates rendesi, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve yukarıda bahsedilen baharatları ekliyoruz.

Bu karışımımızın içerisine 1 su bardağı miktarında sıcak su ekliyoruz. Kısak ateşte suyumuzun çekmesini bekliyoruz. Daha sonra karışımımızı iyice karıştırıp, soğuması için bir müddet bekliyoruz.

Karışımımızın soğumasını beklerken, ılımaya bıraktığımız lahanalarımızı alıp damar kısımlarını lahanamızdan ayırıyoruz.

Lahana yapraklarımız oldukça büyük olduğu için iki ya da üç parçaya bölüyoruz.

Daha sonra soğumaya aldığımız harcımızı alarak, lahananın geniş kısmına ilave edip sigara böreği gibi sarıp, tencereye yerleştiriyoruz.

Sarma işlemi bittikten sonra, yarı kısma kadar sıcak su ilave edip tenceremizi kısık ateşe koyuyoruz.

Zeytinyağlı lahana sarması yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri pişirme işlemi öncesinde lahanalarımızın üzerine bir kapak veyahut tabak koyup tencerenin kapağını sıkıca kapatmamız meselesidir.

Zeytinyağlı lahana sarması yaparken yapraklarımızı çok sıkı sarmamamız gerekmektedir. Aksi taktirde içine koyduğumuz pirinçlerimiz iyi pişmeyebilir.

Lahanamızı 10 dakika boyunca kaynattıktan sonra ılımaya bırakmamız lahanalarımızın daha da yumuşamasını sağlamaktadır.

Zeytinyağlı lahana sarmalarımızı sararken daha iyi pişmesi için parlak kısmı dışarıda bırakıyoruz. Mat olan kısma ise iç harç koyup, işlemimize devam ediyoruz.

Pişirme işlemi sırasında kesinlike zeytinyağlı lahana sarmamızın kapağını açmıyoruz. Bunun yanı sıra pişirme işleminden sonra tüpümüzü kapatır kapatmaz zeytinyağımızı ilave ediyoruz, lahana sarmamız soğuyana kadar kapağını açmıyoruz.

Zeytinyağlı lahana sarmamızın soğuduktan sonra dolaba alınıp bir gün bekletildikten sonra servis edilmesi lezzetini daha da arttıracaktır.



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