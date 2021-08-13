Son dönemlerde oldukça popüler olan yemeklerin başında gelen Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeği birçok kişi tarafından lezzetle tüketilmektedir. Bu sebeple birçok kişi internet üzerindende en çok Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeği nasıl yapılır? sorusunun cevabını aramaktadır. Peki Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeğini yaparken nelere dikkat edilmelidir? Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeğinin malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeğinin yanına en iyi ne gider? 1 porsiyon zeytinyağlı kuru bamya yemeği kaç kaloridir?

Bamya, Türk mutfağının vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen Bamya, özellikle yemeklerde kullanılarak yemeğin lezzetini oldukça arttırmaktadır. Son dönemlerde de sıklıkla yapılmaya başlanan Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeği, birçok kişi tarafından sevilmektedir. Oldukça pratik ve lezzetli olan Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeğinin tarifi en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. İşte tüm detayları ile Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeği tarifi ve püf noktaları….

Zeytinyağlı Kuru Bamya Yemeği tarifi için malzemeler

Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeği yaparken öncelikle dikkat etmemiz gereken husus, yemeğimizin malzemelerini eksiksiz olarak hazırlamaktır. Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeği için malzemeler şöyledir;

1, 5 dizgi kuru bamya

1 büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 orta boy domates

Yarım çay bardağından az zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Yarım limon

Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeği nasıl yapılır?

Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeği yaparken öncelikle 1,5 dizgi kuru bamyamızı sıcak su dolu bir kaba koyarak bir gece önceden bu kap içerisinde ıslatma işlemini yaparız. Bunun yanı sıra, bu işlem yapılmadan Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeğinin yapılacağı gün bamyalar kaynatılabilir.

Kaynatma işleminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bamyaların bu süreçte salya bırakmamasıdır. Bu durumu önlemek için kullanılmış limon kabuğu kullanılabilir.

Bu işlem yapıldıktan sonra, ayrı bir tencerede yarım çay bardağından az zeytinyağı, 1 büyük boy soğan ve 2 diş sarımsağı bir arada soğanlar ve sarımsaklar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.

Pembeleşme işlemi gerçekleştikten sonra küp şeklinde doğradığımız bir orta boy domatesimizi tenceremizin içerisine ilave edip karıştırma işlemine devam ediyoruz.

Daha sonra bu karışımımızın üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave edip iyice harmanlanıncaya kadar bu işleme devam ediyoruz.

En son ise sıcak suda beklettiğimiz veyahut kaynattığımız bamyalarımızı bu karışıma ilave ederek, güzelce karıştırma işleminde devam ediyoruz.

Karıştırma işleminden sonra, bamyaların üstü geçecek şekilde su ilavesi yapıyoruz. Buna ek olarak, isteğe bağlı olarak tuz, karabiber ve yarım limonu ilave ediyoruz.

Bu malzemeleri de ilave ettikten sonra karışımımız 30 dakika içerisinde hazır olmuş oluyor. Afiyet olsun.

Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeğini yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Kuru bamyaların bir gün öncesinden sıcak suda bekletilmesi hem bamyaların daha lezzetli hem de yemek pişirme sürecinde oldukça etkili olur.

Bunun yanı sıra eğer kuru bamyaları kaynatmak isterseniz kaynama esnasında oluşabilecek salyalanmayı tencere içerisine eklenecek limon kabuğu sayesinde önlemiş olursunuz.

Yemeğe ekstra bir lezzet katmak adına nohut da ilave edilebilir.

Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeğinin yanına en iyi ne gider?

Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeğinin yanına birçok kuru yemek iyi gidebilir. Bu yemeklerin başında şüphesiz pirinç pilavı gelmektedir. Eğer pirinç pilavı tercih etmek istemezseniz makarna da Zeytinyağlı Kuru Bamya yemeğinin yanına oldukça güzel gider.

1 porsiyon zeytinyağlı kuru bamya yemeği kaç kaloridir?

Oldukça hafif olan Zeytinyağlı kuru bamya yemeğinin bir porsiyonu yaklaşık 77 kaloridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.