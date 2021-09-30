Yumurtayı doğru sürede haşlayın

Cemal Süreya '...Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı' demiştir. Mutlu eden kahvaltıların baş tacı ise hiç şüphesiz yumurta. Bazen sahanda, bazen omlet, bazen ise haşlayarak yumurtayı sofralarımıza getiriyoruz. Haşlanmış yumurta konusunda birçok insanın kafası karışık. Kendine has az, orta ve rafadan gibi pişme dereceleri olan haşlanmış yumurta kaç dakika pişirilmeli? Belirli bir pişme süresi var mı? Gelin akıllardaki soru işaretlerini birlikte dağıtalım...



Biliyorsunuz ki anne sütü proteininden sonra gelen en kaliteli protein yumurta proteinidir. Yumurta proteini örnek protein olarak adlandırılır. Bir yumurta 35-40 gram etle aynı kefededir. Hal böyleyken kahvaltı sofralarından yumurtayı uzak tutmak büyük bir yanlış olacaktır. Yumura gün içinde çocukluk çağında da yaşlılık çağında da yeterli miktarda tüketilmelidir.

Genellikle sahanda, poşe, omlet ve haşlanmış olarak kahvaltı sofralarında tercih edilir yumurta. Hepsi birbirinden lezzetli yumurta pişirme teknikleridir. Biz bugün haşlanmış yumurtayı ve pişme derecelerini ele alacağız.

Cıvık yumurta, beyazları tam pişmemiş, sarısı az pişmiş olan oldukça akışkan kıvamda pişirilmiş yumurtaya denir. Cıvık yumurta seviyorsanız yumurtayı 3-4 dakika haşlamanız yeterlidir.

Rafadan yumurta, beyazı pişmiş fakat sarısı akışkan kıvamda kalmış yumurtaya denir. Kaynamaya başlamış suyun içerisinde yumurtayı 3 dakika pişirmeniz yeterlidir. Sudan aldığınız yumurtayı soğuk suda bekletir veya musluğun altında soğuk suda yıkarsanız pişme duracak ve yumurta tam istediğiniz kıvamda olacaktır.

Kayısı yumurta, beyazı iyice pişmiş, sarısı ise pişmiş fakat yumuşak kıvamda olan yumurtaya denir. Yumurta sarısı kayısı rengindedir. Adını da buradan alır. Kaynayan suda 4 dakika haşlamak kayısı yumurta için yeterli olacaktır. Sıcak sudan çıkardıktan sonra yumurtayı soğuk suda bekletin veya musluğun altında soğuk suda yıkayın, bu sayede pişme duracak ve yumurta tam istediğiniz kıvamda olacaktır.

Katı yumurta, beyazı ve sarısı oldukça iyi pişmiş yumurtaya denir. Bu kıvamda pişirmek için kaynadıktan sonra suyun içerisinde 5,5-6 dakika kadar tutmanız gerekir. Pişme tamamlandıktan sonra yumurtayı soğuk suda bekletin veya musluğun altında soğuk suda yıkayın.

Çok katı yumurta, beyazı ve sarısı çok fazla pişmiş yumurtadır. Kaynayan suda en az 7-8 en fazla 12 dakika pişirmeniz yeterlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.