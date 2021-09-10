Son dönemlerde özellikle birçok kişi yalancı mantı yemeğinin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Yapımı oldukça pratik olan yalancı mantı tarifi internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Hamur açmaktan hoşlanmayan kişiler için birebir olan yalancı mantı tarifini sizler için hazırladık. Peki yalancı mantı nasıl yapılır? Yalancı mantı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? Yalancı mantı yaparken nelere dikkat edilir? Yalancı mantının yanında gidebilecek en lezzetli yemekler nelerdir?

Son dönemlerde özellikle birçok kişi yalancı mantı yemeğinin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Yapımı oldukça pratik olan yalancı mantı tarifi internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Hamur açmaktan hoşlanmayan kişiler için birebir olan yalancı mantı tarifini sizler için hazırladık. Peki yalancı mantı nasıl yapılır? Yalancı mantı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? Yalancı mantı yaparken nelere dikkat edilir? Yalancı mantının yanında gidebilecek en lezzetli yemekler nelerdir?

Türk sofra kültürünün vazgeçilmez yemeklerinden biri olan mantı birçok kişi tarafından sevilerek tüketilmektedir. Yapımı oldukça zahmetli olduğu için birçok kişi hazır mantılar tüketmektedir. Hazır mantı tüketmek istemeyen vatandaşlar ise yapımı oldukça kolay olan yalancı mantı tarifini denemektedirler. İşte tüm detayları ile ev ortamında kolaylıkla hazırlanabilecek yalancı mantı tarifi…

Yalancı mantı nasıl yapılır?

Yalancı mantı için gerekli malzemeler şöyledir;

3 adet yufka

İç Harcı İçin;

350 gr kıyma

1 adet soğan

1 avuç maydanoz

Yeteri kadar tuz

Karabiber

Üzeri için;

Sıvı yağ

Sosu İçin;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı nane 1,5 su bardağı sıcak su

Yoğurtlu Sosu İçin;

1 kase yoğurt,

2 diş sarımsak

Yeteri kadar tuz

Üzerinin Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz biber

Yalancı mantı tarifi için öncelikle bir kap içerisine 350 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş soğan, 1 avuç maydanoz ve yeteri kadar tuz ile karabiber eklenerek iç harcı hazırlanmaya başlanır.

İç harç hazırlandıktan sonra bir adet yufka alınarak ortadan ikiye ayrılır. Ortadan ikiye ayrılan yufkalardan biri alınarak kenar kısımlarından içe doğru katlanır.

Daha sonra kıymalı harç yufkanın düz kenarına koyularak, yufka rulo şeklinde sarılır.

Rulo şekline alınan yufka iki parmak genişliğinde olacak şekilde dilimlenir.

Dilimlenen yufka parçaları, yağlanan fırın kabına yerleştirilir ve üzerlerine de bir fırça vasıtasıyla yağ sürülür.

Hazırladığımız tepsimizi önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 30-35 dakika boyunca pişirilir.

Yalancı mantımızın sosu için ise bir sos tenceresine sıvı yağ ve salça eklenerek iki dakika boyunca karışımımızı karıştırıyoruz. Daha sonra sosumuzun üzerine nane ilave ediyoruz. Nane ilave ettiğimiz karışımımızı iyice kavuruyoruz.

İyice kavuran sosumuza biraz su ilave ederek sosumuzu iyice pişiriyoruz.

Sosumuzu fırından çıkarttığımız mantıların üzerine ilave ediyoruz ve tekrardan mantılarımızı fırına koyuyoruz. 10-15 dakika boyunca pişen mantılarımızı fırından çıkartarak beklemeye alıyoruz.

Yalancı mantılarımızın üzerine yoğurt ve sarımsaklı karışımımızı ilave ediyoruz. Daha sonra ise üzerine tereyağ ve pul biber ekleyerek sunumumuzu yapıyoruz.

Yalancı mantı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Yalancı mantı yaparken belirli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar şöyledir;

Kullanılacak yufkaların taze olması gerekmektedir.

Rulo şekline getirilecek yufkalar eşit bir biçimde dilimlenirse fırında da o denli dengeli pişecektir.

Mantılarımız fırında pişerken oldukça dikkatli olmalıyız. Sürekli kontrol ederek mantılarımızın yanmasını engelleyebiliriz.

Yalancı mantının yanında gidebilecek en lezzetli yemekler nelerdir?

Mercimek çorbası

Domates çorbası

Zeytinyağlı barbunya

İmam Bayıldı

Havuç salatası

Karnabahar salatası

Fırında patates

Kıl Biber Turşu

Gavurdağı salatası

Isırgan otu salatası

Baharatlı patates cips

Tükenmez içeceği

Karadut şurubu

Fırın Sütlaç

Umaç helvası

Kalburbastı

Turşu

Patlıcan Salatası

Gerçek su böreği

Yalancı tavuk göğsü

Mercimek köftesi

Revani

Mücver

Şakşuka

Muhallebi

Şekerpare

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.