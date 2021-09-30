Unun bozuk olduğu nasıl anlaşılır?

Un mutfakta kullanılan ana malzemelerden. Birçok insan unu nasıl muhafaza etmesi gerektiğini bilmediğinden pakedi açtığında bozuk veya bayatlamış bir unla karşılaşabiliyor. Bazen fark etmeyip unu kullanıp bir şeyler hazırlıyor ve başarılı sonuçlar elde edemiyor. Peki unun bozulduğunu veya bayatladığını nasıl anlarız? Un bozulur mu? Cevapları sizler için derledik...



Tahılların ögütülmesiyle elde edilen un sıcak hava ve nemli ortamdan olumsuz etkilenir ve bozulabilir. Satın aldığınız unun miktarı çok önemlidir. Çünkü kısa süre içerisinde tüketmeniz gerekir. Bu yüzden çok sık un kullanmıyorsanız büyük değil küçük paketlerde un satın almanızı tavsiye ederiz.

Unu muhafaza ederken sadece nem ve böceklenme yaşamazsınız. Un aynı zamanda çevredeki kötü kokuları da emebilir. Bu yüzden un pakedi açık bırakılmamalıdır. Un pakedinin yanında kahve, deterjan gibi keskin kokulu malzemeler bulundurulmamalıdır.

Yaz mevsimizde sıcakların artmasıyla un kolayca bozulabilir. Bu yüzden ağzı kapalı bir kaba koyduğunuz unu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Ununuz böceklensin istemiyorsanız un pakedinin ağzını sıkıca kapatmalı veya hava almayan kaplarda muhafaza etmelisiniz.

Bozuk un nasıl anlaşılır?

Ununuzun tazeliğine güvenmiyorsanız doğrudan kullanmamalı, işe önce onu koklayarak başlamalısınız. Unutmayın taze un nötr bir kokudadır. Fakat bozuk un kötü kokar. Bu kötü koku küf ve ekşi bir koku olabilir. Aynı zamanda ununuzun renginde de değişme görülebilir. Bozulunca renksiz bir görünüm kazanmış olabilir.

Ununuz nemlenirse veya suyla temas ederse pakette büyük un kalıbı kümeleri görülür. Bu durumda ununuzu kullanmanızı tavsiye etmeyiz.

Unun bozuk olup olmadığını anlamanın bir yolu da elekten geçirmektir.

Un doğru bir şekilde nasıl muhafaza edilmelidir?

Unda kelebeklenme yaşamamak için birden fazla yol vardır. Un pakedinin içerisine atacağınız defne yaprağı sayesinde ununuz hem taze kalacak hem de böceklenmeyecektir.

Ununuzu plastik bir kapta saklıyorsanız böceklenebilir. Çünkü plastik kaplarda unda rutubet görülebilir. İlle de plastik bir kapta saklamak istiyorsanız kapalı bir dolabın içerisine ağzı açık şekilde koymalısınız. Bu ununuzun hava almasını sağlayacak, rutubeti engelleyecektir. Fakat dolabın böcek almayacak ve temiz bir dolap olması gerekir.

Unu en doğru şekilde saklamak isterseniz cam kaplar kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü cam kaplarda saklanan unlarda rutubet olmaz, plastikteki gibi terleme durumu yaşanmaz.

Kaptan un alırken ıslak ve demir kaşık kullanmamalı tahta kaşık tercih etmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.