Birçok kişi özellikle ev ortamında yapılan kurabiyeleri oldukça sevmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapan kişiler bu kurabiyelerin nasıl yapıldığını öğrenmek istemektedir. İnternet üzerinden en çok araştırılan kurabiyelerin başında un kurabiyesi gelmektedir. Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifini birçok kişi merak etmektedir. Peki ağızda dağılan un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi yaparken nelere dikkat edilir? Un kurabiyesi yaparken hangi malzemeler kullanılır?

Birçok kişi özellikle ev ortamında yapılan kurabiyeleri oldukça sevmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapan kişiler bu kurabiyelerin nasıl yapıldığını öğrenmek istemektedir. İnternet üzerinden en çok araştırılan kurabiyelerin başında un kurabiyesi gelmektedir. Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifini birçok kişi merak etmektedir. Peki ağızda dağılan un kurabiyesi nasıl yapılır? Un kurabiyesi yaparken nelere dikkat edilir? Un kurabiyesi yaparken hangi malzemeler kullanılır?

Ağızda dağılan kıvamı ve lezzeti ile birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen un kurabiyesi yapımı oldukça merak edilmektedir. Az malzeme ile yapılabilen ve oldukça kolay bir tarif olan un kurabiyesi internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. İşte tüm detayları ile ağızda dağılan kıvamıyla un kurabiyesi…

Un kurabiyesi nasıl yapılır?

Un kurabiyesi yapabilmek için öncelikle malzemelerimizi hazırlamamız gerekmektedir. Un kurabiyesi gerekli olan malzemeler şöyledir;

1 paket tereyağı yada margarin ( yumuşak olmalı, 250 g)

1 kahve fincanı sıvı yağ

4 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

Üzeri için;

Yarım su bardağı pudra şekeri

Un kurabiyesi hazırlamak için öncelikle 1 paket tereyağı veyahut margarinimizi bir kap içerisine alıyoruz. Bu noktada dikkat etmemiz gereken en önemli husus yağımızın yumuşak halde olmasıdır.

Kap içerisine aldığımız tereyağ üzerine 1 kahve fincanı kadar sıvı yağ ve yarım su bardağı pudra şekerini ilave edip karıştırma işlemine başlıyoruz. Kalan yarım su bardağı pudra şekerimizi de üzerine dökmek için kenarda tutuyoruz.

5 dakika boyunca yoğurduğumuz karışıma 4 çorba kaşığı buğday nişastası ve aldığı kadar un ilave ediyoruz. Bu işlem esnasında hamuruzu iyice yoğurmamız gerekmektedir. Aksi taktirde iyi yoğurulmamış bir hamur kolay bir şekilde parçalanacaktır.

Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra 2 adet top haline getirip, her bir topu bir rulo şekline sokuyoruz.

Sağ, sol ve üst kısmını çatal vasıtasıyla şekillendirdiğimiz hamurumuz küçük dilimler şeklinde kesiyoruz.

Yağlanmamış tepsimize hamurlarımızı diziyoruz. Bu noktada tepsimizi yağlamamamız oldukça önemli, çünkü hamurumuzun yağı oldukça fazla olacaktır.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik bir fırında 15 dakika boyunca kalan kurabiyelerimizi, yumuşak ve nemli bir kıvamdayken fırından çıkartıyoruz.

En son olarak ise soğumaya bıraktığımız kurabiyelerimizin üzerine pudra şekeri dökerek servise hazır hale getiriyoruz.

Anne pastası (kurabiyesi)nasıl yapılır?

Anne pastası olarak bilinen ve pastadan ziyade kurabiye olan anne pastası birçok kişi tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Anne pastasını yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle hangi malzemelerin gerek olduğuna bakmaktadır. Anne pastası için gerekli malzemeler şöyledir;

1 su bardağı yoğurt

1 adet portakal kabuğu rendesi

3 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 paket kabartma tozu

2 paket vanilin

5,5 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Öncelikle unumuz hariç tüm malzemelerimizi derin bir kabın içerisine alarak anne pastası yapım işlemine başlıyoruz. Malzemeleri kabın içerisine aldıktan sonra 5,5 su bardağı unumuzu elekten yavaş yavaş geçirerek karışımımızın üzerine ilave ediyoruz.

Unumuzu ilave ettikten sonra karışımımızı karıştırarak elimize yapışmayan yumuşak bir hamur oluşturuyoruz.

Daha sonra hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak bu parçaları elimizde yuvarlıyoruz. Elimizde yuvarladığımız hamurları, yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsisi üzerine koyuyoruz.

Fırın tepsisini doldurduktan sonra bir fırça vasıtasıyla yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz.

Tepsimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyarak üstleri kızarana kadar pişirme işlemine devam ediyoruz.

Anne pastası yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Unumuzu karışıma ilave ederken bu işlemi yavaş yavaş gerçekleştirmeliyiz. Elimize yapışmayacak kıvamda bir hamur elde ettikten sonra un miktarında değişiklik yapabiliriz.

Kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması oldukça önemlidir. Karışım esnasında harmanlanma işi daha kolay olacaktır.

Yukarıda verilen malzemeler ile yaklaşık 30 adet kurabiye çıkmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.