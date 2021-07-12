Türk kahvesi telvesi ile yüz maskesi nasıl yapılır?

Günlük yaşantımızda sıklıkla içtiğimiz Türk kahvesinin sağlığımıza yararları oldukça fazla. Türk kahvesinin yanı sıra kahvenin dibinde kalan telve bile işe yaramaktadır. Birçok kişi içilen Türk kahvelerinin dibinde kalan telveyi kullanarak maske yapmaktadır. Peki Türk kahvesi maskesi nasıl yapılır? Kahve telvesinden yapılan maskenin yararları nelerdir? Türk kahvesi yüzü güzelleştirir mi? Türk kahvesi maskesi siyah noktalar için işe yarar mı?

Sade yapılan Türk kahvesi hem içildiği zaman hem de arta kalan telvesiyle vücudumuz için oldukça yararlıdır. Yapılacak çok basit bir Türk kahvesi maskesiyle, yüzümüzde bulunan lekelerden ve siyah noktalardan kurtulmak oldukça kolay. İşte tüm detayları ile kahve maskesi tarifi…

Kahve telvesi maskesi nasıl yapılır?

Türk kahvesi maskesi uygulanan yüzde birçok değişiklik sağlar. Yüzü yumuşatmasının yanı sıra, siyah nokta ve lekeleri de ortadan kaldıran kahve maskesi için gerekli malzemeler şöyledir:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

Türk kahvesi maskesini yapmak için tüm malzemeleri bir kase içine koyarak karıştırırız. Yapılan bu karışım göz ve dudak kenarları hariç her yere uygulanır. Uygulanan kahve maskesi, kuruyana kadar bekletilir. Daha sonra kuruyan kahve maskesi su yardımı ile çıkartılır.

Diğer kahve maskesi tarifleri nelerdir?

Bu tarifin yanı sıra farklı şekillerde de kahve maskesi yapılabilir. Bunlardan biri için gerekli malzemeler şöyledir:

Yarım bardak öğütülmüş kahve

Çeyrek bardak Hindistan cevizi yağı

Yarım bardak toz şeker

Bu maskeyi hazırlayabilmek için öncelikle hindistan cevizi yağı düşük bir ısıda eritilir. Eriyen hindistan cevizi yağına yarım bardak öğütülmüş kahve ile yarım bardak toz şeker eklenir. Daha sonra iyice karıştırılan karışım cilde uygulanır. 20 dakika boyunca ciltte kalan karışım, daha sonra ciltten alınarak temizlenir.

Özellikle uykudan uyandığımızda gözlerimizde çok belirgin olan göz altı morlukları birçok kişi için kabus olmaktadır. Peki göz altı morlukları nasıl giderilir? Göz altı morluklarının giderilmesi hazırlanacak özel bir kahve maskesiyle oldukça mümkün. İşte göz altı morlukları için kahve maskesi tarifi;

1/4 bardak balmumu

1/4 fincan demlenmiş kahve

1/4 su bardağı hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı jojoba yağı

3 kapsül E vitamini

4-5 damla esansiyel papatya yağı

Balmumunu bir cam kabın içiresine koyarız ve bu cam kabı düşük ateşe konulan daha büyük bir su kabına ilave ederiz. Isınan su yardımıyla erimeye başlayan balmumuna demlenmiş kahve, hindistan cevizi yağı, jojoba yağı ve E vitaminini ekleriz. Malzemeleri ekleme sırasında karıştırma işlemine ara vermeden devam etmeliyiz. Daha sonra sıcak su kabından çıkardığımız bu karışıma birkaç damla papatya yağı ekleyerek karıştırma işlemini tamamlarız. Daha sonra hazırladığımız karışımı cam saklama kabının içine ilave ederiz. Karışımımızın katılaşması için buzdolabına veyahut soğutucuya koyarız. Daha sonra bu karışım iyice katılaştıktan sonra akşam yatmadan önce göz altlarımıza süreriz. Göz altlarımıza sürdüğümüz bu karışımın 15-20 dakika civarında bekletilmesi gerekmektedir. Daha sonra ılık su ile durulayıp, karışımı cildimizden çıkarırız.

Kahve maskesinin yararları nelerdir?

Birçok kişi tarafından kullanılan kahve telvesi maskesinin birçok faydası vardır. Kahve telvesinden yapılan maskenin yararları şöyledir:

Sarkan cildi sıkılaştırılır.

Gözaltı şişlikleri ve morluklarına iyi gelir.

Ölü cildi canlandırır.

Vücuttaki selülite iyi gelir.

Cildi nemlendirir

Yaşlılığa bağlı kırışıkları azaltır.

Oluşan siyah noktaları geçirir.

Ayak bakımına iyi gelir

Sivilce ve aknelerin giderilmesinde kullanılır.

Yağlı cilt yapısına sahip kişilerde yağ dengesini korur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.