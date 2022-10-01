Travma uzmanı Dr. Gabor Mate: Çocukları ekrandan içkiden uzak tuttuğunuz gibi uzak tutun

Kanadalı doktor Gabor Mate, bağımlılıktan çocuk yetiştirmeye kadar modern insana pek çok öğütte bulunuyor… İşte o öğütlerden bir kaçı!

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ Bağımlılığa neyin yol açtığını bulmak istiyorsanız, bağımlılığın getirdiği faydaya bakmalısınız: Sizin ne işinize yarıyor? İnsanlar genelde şöyle der: "Ağrılarımı kesiyor, stresten uzaklaştırıyor, bağ kurmuşluk, kontrol, anlam, hayatta kalma hissi, heyecan, canlılık veriyor. "Bir başka deyişle, bağımlılık o kişinin başka bir şekilde karşılayamadığı önemli bir insani ihtiyacı karşılar. Tüm bunlar, bağ kuramama ya da tecrit olma ya da hayatta çok fazla stres olma kaynaklı, duygusal acı halleridir. (BBC röportajından) Bağımlılara baktığınızda, çocuklukta yaşanan sorunlar çoğaldıkça bağımlılık riskinin kat be kat arttığını görüyorsunuz. Yani, bağımlılığın kökeni daima travmaya ve çocuklukta yaşanan sorunlara dayanıyor. Bu, her travma yaşayan insanın bağımlı olacağı anlamına gelmese de her bağımlının travma yaşamış olması demek. Bağımlılığın tedavisi için cezalandırıcı önlemler ve toplumdan dışlamak yerine çok fazla merhamet, çok fazla yardım ve çok fazla anlayış gerekiyor. Çoğu bağımlılık tedavisi yönteminin büyük başarısızlığa uğramış olması karşısında uyanıp, kendimize "Bağımlılığı gerçekten anlıyor muyuz?" diye sormamızı beklerdiniz, değil mi? Ama tıp dünyasında bu pek sık olmaz. Bağımlılığın gerçek doğasına, insanın çektiği acıya karşı verdiği bir tepki olmasına bakmıyoruz. (BBC röportajından) Tanıdığım hiç kimse bir gün sabah kalkıp "Amacım bağımlı olmak" demedi. Bağımlılık kimsenin yaptığı bir tercih değil, duygusal acıya verilen bir tepki.Ve hiç kimse acı çekmeyi tercih etmez. (BBC röportajından) Çocuklarımızı sevgi dolu bir güven ortamında yetiştirmek için elimizden geleni yapan ebeveynler olarak halihazırda hissettiğimizden daha suçlu hissetmemizin hiç lüzumu yok. İhtiyacımız olan şey daha az suçluluk. Bir de ebeveyn çocuk ilişkisindeki kalitenin çocuklarımızın gelişimi için nasıl kullanılabileceğine dair farkındalığımızın artması. (Dağınık Zihinler kitabından) Çocuklarla oynamak deyince aileler hemen akıllı telefon ya da tableti açıyorlar. Bu oyun oynamak değil, beyin gelişimini bile etkiliyor. Ben olsam çocuğu herhangi bir ekranın başına yaklaştırmazdım. (Peki kaç yaşına kadar?) Çocuğunuza kaç yaşında içki verirsiniz? Evet beynin gelişim sürecine etki ediyor. Bizlerin yetişkin olarak yaptığı ama çocuklarımızın yapmaması gereken bir sürü şey var, bu da onlardan biri. Ben çocukların ergenlik çağına kadar ekranlardan mümkün olduğunca uzak tutulmasını öneririm. Belirli bir olgunluğa ulaşmalarını beklemek gerekir, yoksa bağımlılık yaratabilir. (Oksijen röportajından) .