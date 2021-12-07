Tırnak kırılması neden olur? Birçok kişinin yaşadığı tırnak kırılması, çok can yakıcı sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle ince tırnak yapısına sahip olan kişiler bunu her defasında yaşıyor. Peki ama bunun sebebi söylendiği gibi vitaminsizlik mi? Piyasada tırnak kırılmasına iyi gelen yağlar mevcut. Tırnak koruyucu yağlar işe yarıyor mu? Kırılan tırnaklar için hangi yağlar kullanılır? İşte merak edilen tırnak bakımı detayları...

Tırnak kırılması sorunu dışarıdan görüldüğü kadar basit bir durum olmayabilir. Saç ve tırnakların oluşumunu tetikleyen vitamin ve minerallerin eksilmesi, tırnakların güçsüzleşmesini sağlar. Vücutta biotin, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko gibi vitaminlerin eksilmesi, tırnak kırılmaları, yamulmaları ve kıvrılmaları gibi problemleri beraberinde getirebilir.

Tırnak kırılması sorunu sürekli yaşanıyorsa, vücudunuzun yapısına bağlı olarak da böyle bir tırnak yapısına sahip olduğunuz için de olabilir. Doğru cevabı bulmak için bir uzmana başvurarak kan değerlerinizin ölçülmesini isteyebilirsiniz.

Tırnakların kırılmaması için evde ne yapılır?

- Tırnak kırılması için doğru vitaminleri içeren besinler tüketerek içeriden takviye yapmalısınız. Kısacesı biotin, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko içeren besinleri tüketmelisiniz.

- Tırnak bakım yağları ya da doğal zeytinyağı ile tırnaklarınıza masaj yaparak kuruluğu ortadan kaldırmalısınız.

- Bol su tüketerek tırnakta oluşabilecek kuruluğu içeriden de takviye etmelisiniz.

- Oje kullanırken astar kullanmaya, araa özen göstermelisiniz. Sürekli oje kullanan kişilerin ara sıra ojesiz, tırnakların havalanmasına müsaade etmesi gerekir.

- Aşırı soğuk ay da aşırı sıcak su kullanmaktan kaçınmalısınız.

- Tırnak üzerinde mantar ve benzeri bir rahatsızlık olup olmadığını, uzmana danışarak öğrenmelisiniz. Çünkü tırnak yüzeyindeki kurulukların sebebi mantar olabilir.

Kırılan tırnaklar için hangi yağlar kullanılır?

Tırnak kırılması için; doğal zeytinyağı, çay ağacı yağı, avokado yağı, keten tohumu yağı, hindistan cevizi yağı, e vitamini yağı, susam yağı gibi besleyici yağlar kullanılabilir.

Dilerseniz geceden tırnaklarınıza masaj yapıp bir eldiven takarak, bütün gece yağın emilmesini, tırnakların güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Böyle bir imkanınız yoksa, haftada bir veya iki kez bu yağları uygulayıp bekletmek de işe yarayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.