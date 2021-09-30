Tarhana hazırlarken bu hataları yapmayın

Kış boyu soframızdan eksik etmediğimiz, büyüklü küçüklü herkesin sevdiği, içine konan malzemelerle şifa deposu olan tarhananın tıpkı büyüklerinizin hazırladığı gibi lezzetli olmasını istiyorsanız sizlere birkaç önerimiz olacak...

Farklı yörelerde, farklı malzemelerle ve farklı yöntemlerle hazırlanan tarhana sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında. İçindeki malzemelerin şifa deposu olmasıyla kış aylarında sofralarımızı süsleyen tarhana yaz mevsiminin bitmesiyle başlanan kış hazırlıkları listesinin başında yer alıyor. Peki tıpkı annelerimizin, ninelerimizin yaptığı gibi lezzetli bir tarhana yapmak istiyorsak nelere dikkat edeceğiz? Gelin birlikte bakalım...

Tarhana yapımında kullanılan malzemenin kalitesi çok önem taşıyor. Birçok insan bozulmaya başlamış, yumuşamış sebzeleri "Nasılsa tarhana olacak" diye kullanmayı tercih ediyor. Fakat içine koyacağınız malzeme tarhananızın kalitesini ve ömrünü belirleyecek, unutmayın! 1 yıl dayanmasını istiyorsanız taze ürünler ile tarhananızı hazırlamalısınız.

Tarhananızın içine ekleyeceğiniz sebzeleri bol suda haşlamamalısınız. Bu sebzelerin aromalarını kaybetmelerine neden olur. Az suda ve ocağın altını kısığa getirerek sebzeleri haşlarsanız onlardan çok daha yüksek aromalar elde edersiniz.

Az suda haşladığınız sebzeleri mutlaka süzmelisiniz. Yoksa tarhananızı hazırlarken çok fazla un kullanmak zorunda kalırsınız ve tarhananız tatsız olur. İsterseniz sebzeleri haşladığınız suyla farklı çorbalar da yapabilirsiniz. Böylelikle ziyan olmamış olurlar.

Tarhananın kıvamını alması için hamur hazırlandıktan sonra hemen kurutulmamalı bir süre bekletilmelidir. Hamur ortalama 2-7 gün arasında bekletilmelidir. Eğer tarhananızın daha ekşi olmasından hoşlanıyorsanız bu bekletme süresini uzatabilirsiniz. Fakat bekletmenizin dozunu kaçırmamalısınız. Aksi takdirde çok ekşi veya bozuk bir hamur elde edersiniz.

Hamurunuzu kurutmadan önce bekletirsen günde 2-3 kez açmalı ve kontrol etmelisiniz. Sulanma olmaması için üzerine un serpmelisiniz. Taşma yaşanmaması için de her seferinde biraz yoğurmalısınız. Bu sayede istediğiniz kıvam ve lezzeti yakalayabilirsiniz.

Tarhanayı kuruturken doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakırsanız içeriğindeki vitaminları öldürürsünüz. Ayrıca tarhananızda renk değişimi de olur. Besin değerini korusun ve rengi güzel olsun istiyorsanız gölge veya yarı gölge alanlarda hamurunuzu kurutmalısınız.

Kurutma sırasında kontrolü elden bırakmamalısınız. Hamurlarınızı sürekli kontrol etmeli, kuruyan ve kurumayanları belirlemelisiniz. Ara ara hamurları alt üst etmelisiniz.

Mutfak robotunuzda tarhananızı çektikten sonra süzgeçten de geçirmelisiniz. Bu sayede içinde büyük parça kalmayacaktır.

Tarhanayı mutfak robotundan geçirdikten sonra tekrar kurutmalı ve kurutma esnasında sık sık karıştırmalısınız. Yoksa tarhananız çabuk küflenebilir.

Tarhananızı sağlık açısından ve uzun ömürlü olması için plastik poşetlerde değil cam kavanozlarda saklamanız daha faydalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.