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Talip isminin anlamı ne, Kur'an'da geçiyor mu? Talip ismi ne nanlama geliyor?

Talip isminin anlamı ne, Kur'an'da geçiyor mu? Talip ismi ne nanlama geliyor? Eski isimlerden olan Talip ismi son dönemlerde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Peki ama Talip ismi manası nedir? İşte yanıtı...

2 Saat Önce
2022-11-10 10:23:59
Talip isminin anlamı ne, Kur'an'da geçiyor mu? Talip ismi ne nanlama geliyor?

Talip isminin anlamı ne, Kur'an'da geçiyor mu? Talip ismi ne nanlama geliyor? Eski isimlerden olan Talip ismi son dönemlerde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Peki ama Talip ismi manası nedir? İşte yanıtı...

Talip isminin anlamı ne, Kur'an'da geçiyor mu?

Arapça kökenli olan Talip, evlenmek murada ermek manasına gelir. Ancak diğer anlamlarına bakıldığı zaman ise mutluluk kaynağı olarak çevrilir.

Arapça bir kelime olan Talip, Kuranı kerimde geçmektedir.

Talip ismi koyulur mu?

Son dönemde gündeme gelen Talip isminin bebeğe konmasında bir sakınca yoktur. .

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