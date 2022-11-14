Sütsüz krep nasıl yapılır? Evde süt yoksa krep nasıl yapılır? 2-3 kişilik sütsüz krep yapımı

Sütsüz krep nasıl yapılır? Evde süt yoksa krep nasıl yapılır? Kahvaltıların vazgeçilmezi krep en çok tercih edilen kahvaltılıkların başında geliyor. Çocukların yiyebileceği kahvaltılık olduğu için sıklıkla yapılan krep tarifini sütsüz olarak denedik. İşte 2-3 kişilik sütsüz krep yapımı.

Sütsüz krep nasıl yapılır? Evde süt yoksa krep nasıl yapılır? Kahvaltıların vazgeçilmezi krep en çok tercih edilen kahvaltılıkların başında geliyor. Çocukların yiyebileceği kahvaltılık olduğu için sıklıkla yapılan krep tarifini sütsüz olarak denedik. İşte 2-3 kişilik sütsüz krep yapımı.

Sütsüz krep nasıl yapılır?

Süt olmadan da krep yapmak mümkün. Sütün sağlamış olduğu yoğunluk ve yapışkanlı azaltma oranını yağ ile sağlayabilirsiniz

2-3 kişilik sütsüz krep yapımı

2 adet yumurta

1 su bardağı su

yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 tutam tuz

1 tutam şeker

Krep yapım aşamaları

Öncelikle yumurtayı derin bir kabın içerisine alıp çırpın üzerine tuz ve şekeri ilave ederek erimesini sağlayın daha sonra su ve sıvı yağ ekleyip bir tür çevirdikten sonra ununu ilave edip homojen bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Krep hamuru olduktan sonra dilerseniz dolapta dinlendirebilirsiniz.

Tavanızı ısıttıktan sonra bir miktar yağ döküp peçete ile fazlasını alın. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğunuz krep hamurunu iyice karıştırarak bir kepçe alıp üzerine yayın. Alttan kabarmaya başladığında diğer tarafını çevirerek pişirin.

İnce tabakalar halinde olacağı için kısa sürede pişecektir. Aynı zamanda ilk etapta krebiniz yapışabilir Bu tava ya da ısı ayarından kaynaklanabilir. 2 ve 3 denemelerinizde başarılı olacaksınız.