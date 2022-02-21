Süt taşırmadan nasıl kaynatılır?

Süt, başta peynir olmak üzere birçok ürünün ana maddesidir. Sütten peynir veya yoğurt gibi bir şey yapılmadan önce süt genellikle kaynatılır. Süt kaynatılırken en çok karşılaşılan sorun ise sütün taşmasıdır. Sütü taşırmadan kaynatmak isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Kaynatılan sütün taşmasına nasıl engel olunur?