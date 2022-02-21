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TIMETURK / KADIN & AİLE / Süt taşırmadan nasıl kaynatılır?

Süt taşırmadan nasıl kaynatılır?

Süt, başta peynir olmak üzere birçok ürünün ana maddesidir. Sütten peynir veya yoğurt gibi bir şey yapılmadan önce süt genellikle kaynatılır. Süt kaynatılırken en çok karşılaşılan sorun ise sütün taşmasıdır. Sütü taşırmadan kaynatmak isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Kaynatılan sütün taşmasına nasıl engel olunur?

43 Dakika Önce
2022-02-21 17:38:35
Süt taşırmadan nasıl kaynatılır?

Çiğ süt, işlem görmemesi nedeniyle birçok fayda barındırsa da bu özelliği nedeniyle birçok hastalığa yol açan bakterileri de vücuda taşıyabiliyor. Sütün alındığı ineğin nasıl koşullarda yetiştirildiği ve sağıldığı bilinmediğinden hijyenik eksiklikler söz konusu olabiliyor. Bu nedenle süt kaynatılıyor. Sütü kaynatırken en büyük sütün taşması. Peki, Sütün kaynarken taşmaması için ne yapmalı? İşte merak edilen haberin detayı…

Sütü kaynatırken taşması nasıl engellenir?

1- Sütü kısık ateşte, yavaş pişirmek daha sağlıklı olmasını sağlar. İçine koyacağınız kevgir, ocakta sütünüzü unutsanız bile kesinlikle taşmaz.

2- Tencerenin içine cam veya porselen bir malzeme koymakla sütün taşmasını engelleyebilirsiniz.

3- Tencerenin üzerine tahta kaşık koyarak sütün taşmasını engelleyebilirsiniz.

4- Süt taşı kullanabilirsiniz. Süt taşının verdiği sesli uyaranlar sayesinde sütün taşacağı zamandan haberiniz olacak ve sütün dökülmesini önleyebileceksiniz.

5- Sütün taşmasını önlemek için sütü kaynatmadan hemen önce, sütü kaynatacağımız tencerenin ağız kısmına bir miktar sıvı yağ sürerek sütün taşmasını engelleyebilirsiniz. .

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