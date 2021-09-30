Sumak ekşisini hazır almanıza gerek yok! Kendiniz yapabilirsiniz

Sumak dünyanın en sağlıklı baharatlarındandır. Yemeklerin lezzetini doruklara çıkartan bu baharat sağlığımıza da oldukça faydalıdır. Birçok mutfakta sumak ekşisi kullanılır. Çoğunlukla marketten aldığımız bu sosu evde kendimiz de hazırlayabiliriz. Peki nasıl? İşte tarifi...

Sumak Latince'de Rhus Coriaria olarak adlandırılır. Ülkemizde 'boyacı sumağı' olarak da bilinen sumak, Arap Yarımadası'nın kuzeyinde, Hindistan, Güney Avrupa ve Anadolu'da yetişir. Tıpta, deri ve boyama sanayinde kullanılan sumak baharat olarak da mutfaklarımızda yer alır. Kendine has bir ekşisi olan sumak katıldığı yemekleri bir ziyafete dönüştürür. Sumaktan elde edilen sumak ekşisi sosu pratik kullanımıyla mutfaklarda tercih edilir. Çoğunlukla marketlerden aldığımız bu lezzetli sosu evde yapabilmeniz için sizlere tarif vereceğiz...

Sumak Ekşisi Sosu

Sumak Antep fıstığı familyasındandır. Sumak bitkisinden yapılan sumak ekşisi sosu gayet kıvamlı bir sostur ve katıldığı yemeklere kendine has ekşisiyle lezzet verir. Sumak ekşsi sosu yaparken ekşi sumak kullanmalısınız. Ekşi sumak kullanılmayan sos istediğiniz ekşilikte olmayacak, tatlı bir tadı olacaktır.

10 kg sumak bitkisi yaprağını büyükçe bir kaba koyun ve üzerini suyla tamamen örtün, beklemeye bırakın. Daha sonra bu suyu süzün ve başka bir yere ayırın. Kapta kalan sumak yapraklarının üzerine tekrar su ekleyin. Sumağın tüm ekşi özü bu işlemler neticesinde çıkmalıdır. Daha sonra süzülen bu suları bir kapta toplayın. Bu suya bir miktar un dökün ve tortusunun dibe çökmesini bekleyin. Unun tamamen dibe çöktüğünü gördükten sonra üzerinde kalan duru suyu büyük bir cam kaba dökün. Cam kabın ağzına tülbent koyup kapağını öyle kapatın. Kap asla hava almamalıdır. Bu kabı birkaç gün boyunca güneşte bekletin. Sosunuz kullanıma hazır olacaktır.

Sumak ekşisinin kullanım alanları nerelerdir?

Sumak ekşisi bütün yemeklerde kullanılabilir. Özellikle yaptığınız dolmanın pişme suyuna ve biraz da harcına eklerseniz dolmanız enfes olacaktır. Sumak ekşisi sosu etli yemeklere de çok yakışacaktır.

Sumağın vücudumuza faydaları neler?

Sumak lezzetli olduğu kadar vücudumuz için de birçok faydaya sahiptir. Sumak kalbi destekler, karaciğeri korur, enfeksiyon hastalıklarını önler, cildi korur, yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.