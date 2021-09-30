Soya sosunu evde hazırlayabilirsiniz

Soya sosu Uzakdoğu mutfağından muhteşem bir lezzettir. Et ve tavuk yemeklerine harika bir lezzet katar. Peki marketlerden aldığınız bu lezzetli sosu evde yapmayı hiç denediniz mi? Gelin hem soya sosuna daha yakından bakalım hem de tarifini öğrenelim...

Soya fasulyeleri, kavrulmuş tahıl, su ve tuzdan yapılan fermente bir sos olan soya sosu Asya mutfağının olmazsa olmaz malzemelerindendir. Çin kökenli olan soya sosu Doğu ve Güneydoğu Asya mutfaklarında da kendine genişçe bir yer edinmiş, sağlıklı beslenmenin mucize gıdasıdır. 1700'lü senelerde Hollandalılar tarafından önce Avrupa'ya getirilmiş oradan da büyün dünyaya yayılmıştır.

İçeriğindeki yüksek sodyum yüzünden alerjilere de sebep olduğu görülen soya sosu sağlığa faydalıdır da. Protein kaynağı olan bu sos yağ ve kolesterol de içermez. Bir kaşığı sadece 11 kaloridir. Soya sosu antioksidan özelliktedir. Bol miktarda laktik asit içerir. Soya soslu yiyeceklerin anti alerjin özelliği de çok yüksektir.

Soya sosu evde nasıl hazırlanır?

Soya sosunu evde hazırlamak için yarım kilo kuru soya, üç yemek kaşığı buğday unu, bir yemek kaşığı kaya tuzu ve beş su bardağı suya ihtiyacınız olacak.

Öncelikle yarım kilo kuru soya fasulyesini yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra suyunu süzüp bir kaba fasulyeleri alın. Üzerine üç yemek kaşığı buğday ununu ekleyin ve hamur kıvamına gelene kadar ellerinizle yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru tepsiye oldukça ince bir tabaka halinde yayın. Bu hamuru güneş gören bir yere koyun ve 7 ila 10 gün süreyle bekletin. hamura dokunmayın ve karıştırmayın, bırakın küflensin. Daha sonra küflenen hamuru tepsiden alın ve derin bir kabın içerisine koyun. Bir yemek kaşığı kaya tuzunu karıştırarak 5 su bardağı suda güzelce eritin. Daha sonra bu tuzlu suyu küflenmiş hamurun üzerine dökün. Kabın kapağını kapatıp güneş gören bir yerde 3 hafta boyunca bekletin. 3 hafta sonunda çok ince bir süzgeç yardımıyla karışımı süzün. Süzdüğünüz soya sosunu cam bir kaba koyup ağzını kapatın ve böylece muhafaza edin.

Soya sosu bakır minerali içerir ve bu sayede kemik dokusunu ve vücut dokusunu yeniler, kanın pıhtılaşmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, çocukların gelişimine içeriğindeki demir minerali sayesinde katkıda bulunur. Sindirim sistemi ve kardiyovasküler sisteme de faydalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.