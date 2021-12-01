Soğan halkası nasıl yapılır? Yapımında hangi malzemeler kullanılır ve nasıl pişirilir?

Çıtır çıtır kızarmış soğan halkaları birçok insan tarafından hamburger ile birlikte tüketilen bir atıştırmalıktır. Özellikle AVM'lerdeki fast food zincirlerinde satın alınabileceği gibi, dondurulmuş halde de satın alınıp, ısıtılabilir. Diğer bir yandan da kendi soğan halkanızı kendininiz yapabilirsiniz. İşte evde çok basit bir şekilde hızlıca yapabileceğiniz bir lezzet. Peki soğan halkası nasıl yapılır? Yapımında hangi malzemeler kullanılır ve nasıl pişirilir?

Soğan halkası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

2 adet büyük boy kuru soğan

1 adet yumurta

1/2 su bardağı maden suyu

1/2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı kabartma tozu ya da karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için ise:

1 su bardağı bayat ekmek içi ya da galeta unu

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Soğan halkası nasıl yapılır?

Uç kısımları aldığınız kuru soğanların kabuklarını dikkatli bir şekilde soyun. Ardından kabuğunu soyduğunuz soğanları 0.5 santimetre kalınlığında halka halka dilimleyin. Her bir soğan dilimini kendi halkalarına ayırtırdıktan sonra da dışındaki çıtır kaplama harcı için; yumurta, süt, maden suyu, elenmiş un, mısır nişastası, kabartma tozu, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi derin bir kapta bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız kaplama harcını, pürüzsüz ve akışkan bir kıvamda olması için tel süzgeçten geçirip ayrı bir yere alıp, dinlendirin. Diğer taraftan da ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Galeta unu ya da çekilmiş bayat ekmek içini düz bir tabağa alın. İnce ince halkalarına ayrılmış her bir soğan halkasını öncelikle kaplama harcına batırıp extrasını aldıktan sonra galeta ununa bulayın. Kızdırılmış yağa bıraktığınız soğan halkalarını arada bir kevgir yardımıyla karıştırarak sapsarı bir renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakmaları için kısa bir süre kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz çıtır soğan halkalarını, ev yapımı çeşitli soslar eşliğinde ailenize ve sevdiklerinize sunun.

Soğan halkası tarifinin püf noktaları nelerdir?

Hazırlık süresinin de dahil olduğu birçok püf noktadan bahsedebiliriz. Kabuklarını ince bir şekilde soyduğunuz kuru soğanları, acı tadının kaybetmesi için yaklaşık 30 dakika kadar bol suda bekletip, durulamak gerekir. Kaplamanın sönmemesi için de kızaran soğan halkalarını bekletmeden sıcak bir şekilde servis etmelisiniz. Ayrıca hazırlanan kaplama harcını 10 ila 15 dakika bekletip, dinlendirmek yemeğe daha fazla lezzet katacaktır. Çünkü bu sayede kaplama içerisindeki malzemeler birbirini daha kolay bulcaktır.

Soğan halkası tarifinin pişirme önerisi nedir?

İsteğe göre farklı olarak beyaz ya da kırmızı soğan kullanabilirsiniz. Ancak beyaz soğanın soğan halkası için daha uygun olduğu da bilinmektedir. Soğan halkalarını kızgın yağda azar azar bir şekilde kızartmaya dikkat edin. Aynı anda pek çok soğan halkasını bir arada kızartmaya çalışmayın. Aksi takdirde soğanları tam olarak istediğiniz kıvamda pişiremezsiniz. Ayrıca unutulmamalıdır ki pişirme süresi on beş dakikayı geçmemelidir. Son olarak unutulmamalıdır ki soğan halkasının fazla yağ çekmemesi için mutlaka ama mutlaka ısıya çok daha dayanıklı yağların seçilmesi gerekir. Bir yağın dayanma süresi ne kadar fazlaysa pişirdiğiniz şeyin lezzeti o oranda artmaktadır. Aksi takdirde yağ kolay bir şekilde yanar ve dilediğiniz sonuçları elde edemezsiniz. Bu yüzden zeytinyağı, fındık yağı, yer fıstığı yağı ya da diğer dayanma süreleri daha yüksek yağları tercih ederek kızartma işlemini daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.