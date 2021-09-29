Sebze közlerken bu hataları yapmayın

Patlıcan, biber, domates... Şifa deposu ve lezzetli bu sebzeler közlendiğinde öyle lezzetli oluyor ki! Sebzeleri közlerken bazı dikkat etmeniz gereken noktalar var. Sebzelerin kendilerine has tatlarını koruyarak lezzetli bir köz sebze yapmak istiyorsanız mutlaka haberimize göz atın...

Köz domates, köz biber ve köz patlıcan... Seveni öyle çok ki! Birçok yemeğin eşlikçisi olan ve yemekleri de yapılan mis gibi köz kokulu bu sebzelerin közleme işleminde dikkatli olursanız lezzetinin çok daha güzel olduğunu fark edeceksiniz.

Közlemek istediğiniz sebzeyi önce güzelce yıkayıp kirlerinden arındırarak işe başlayın. Yıkadıktan sonra kurulama işlemi de oldukça önemli. Sebzelerinizi yıkadıktan sonra kurulamazsanız közleme işlemi beklediğinizden daha uzun sürer. Ayrıca közlendikten sonra sebzelerin kabuğu çok daha zor soyulur. Bu yüzden közleme işleminden önce temiz bir bezle kurulamak veya suyunu güzelce süzdürüp kurumasını beklemek önemlidir.

Birçok insan patlıcan közlerken üzerine bıçak yardımıyla küçük küçük delikler açıyor. Bu sayede közleme işlemi daha hızlı gerçekleşiyor. Fakat kaçırılan bir nokta var. Delinen patlıcanların közleme sırasında öz suları dışarı akıyor. Dolayısıyla lezzeti de oldukça azalıyor. Bu yüzden közleme işlemini geniş bir vakitte yapmalısınız. Yine de delerek közlemeyi hızlandırmak istiyorsanız açtığınız deliklerin küçük olmasına özen gösterin.

Közleme işlemi fırında da yapılabilir. Sebzeleri hazırlamadan önce fırınınızı ısıtmalısınız. Fırın önceden ısıtılırsa sebzeler üzerinde mangal etkisi oluşturacak ve közleme işlemi daha kısa sürecektir. Ayrıca kıvamında bir közleme için de fırının önceden ısıtılması önemlidir.

Fırında sebze közlemek için birçok insan alüminyum folyo kullanıyor. Alüminyum folyo közlenme işleminin daha kısa sürmesini sağlıyor. Fakat sağlığınız için oldukça zararlı. Alüminyum folyo sıcakla temas ederse sağlığa zararlıdır. Bu yüzden kullanılmamalıdır ve besinlerle temasını önlemek gerekir. Yağlı kağıt kullanmakta ise bir sakınca yoktur. Fırın tepsisine yağlı kağıt sererseniz sebzeler tepsiye yapışmaz ve közlenme işleminden sonra tepsi kolayca temizlenir.

Sebzeleri közledikten sonra kapaklı bir kaba alıp sebzeleri terletirseniz kabukları çok daha kolay soyulur.

Köz patlıcanın kararmasından şikayetçiyseniz patlıcanları kabuklarından ayırdıktan sonra salata yapacaksanız limon suyu, yemekte kullanacaksanız az miktarda süt ekleyerek kararmalarının önüne geçebilirsiniz.

Közlenen sebzeleri yıkamak yanlıştır. Közlenen sebzeleri yıkarsanız köz kokusu kaybolacak ve lezzeti azalacaktır. Bu yüzden yıkama işlemini közlemeden önce gerçekleştirmeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.