Saten nedir? Saten kumaş nedir?

Herkes iyi görünmek, giydiği şeyleri üzerine yakıştırmak ister. Dış görünüşün bir hayli önem kazandığı bu yüzyılda özellikle, bireyler giyindikleri ürünlerin göz alıcı, şatafatlı, kaliteli ancak tok duran kumaşlar olmasına özen göstermektedir. Ancak pek çok insan kumaş türleri hakkında yeterli bir bilgiye sahip değildir. Kumaş bilgisine sahip olmak kıyafet seçimlerinde pek çok avantaj sağlamaktadır. Öyle ki, bir ürünü alacakken, ürünün kumaşına bakmak bizi terletmeyecek, veya yıkamayla yıpranmayacak, rengi solmayacak bir seçim yapabilme olanağı sunmaktadır. Kumaş çeşitlerini bilmek oldukça önemlidir, fakat tarihten bu yana insanoğlu birçok kumaş çeşidi ile karşılaşmış olup her birini farklı alanlarda kullanabilmişlerdir. Bu farklı kumaşlar arasında, özellikle kadınlar tarafından en çok tercih edilen saten kumaş çeşidi de yer almaktadır. Peki saten kumaş nedir? Dokusu ve kullanışı nasıldır?

Herkes iyi görünmek, giydiği şeyleri üzerine yakıştırmak ister. Dış görünüşün bir hayli önem kazandığı bu yüzyılda özellikle, bireyler giyindikleri ürünlerin göz alıcı, şatafatlı, kaliteli ancak tok duran kumaşlar olmasına özen göstermektedir. Ancak pek çok insan kumaş türleri hakkında yeterli bir bilgiye sahip değildir. Kumaş bilgisine sahip olmak kıyafet seçimlerinde pek çok avantaj sağlamaktadır. Öyle ki, bir ürünü alacakken, ürünün kumaşına bakmak bizi terletmeyecek, veya yıkamayla yıpranmayacak, rengi solmayacak bir seçim yapabilme olanağı sunmaktadır. Kumaş çeşitlerini bilmek oldukça önemlidir, fakat tarihten bu yana insanoğlu birçok kumaş çeşidi ile karşılaşmış olup her birini farklı alanlarda kullanabilmişlerdir. Bu farklı kumaşlar arasında, özellikle kadınlar tarafından en çok tercih edilen saten kumaş çeşidi de yer almaktadır. Peki saten kumaş nedir? Dokusu ve kullanışı nasıldır? Saten kumaş kullanımında terletme veya renk solması gibi durumlar sık karşılaşılan durumlar mıdır? İşte tüm bu merak edilen konu başlıkları detayları ile birlikte bu yazıda sizler için derlenmiştir.

Saten kumaş nedir?

Saten kumaş genel olarak sahip olduğu pürüzsüz doku ve parlak görünümle ön plana çıkmış bir kumaş çeşididir. Tam da bu yüzden bu kumaş çeşidi kadınlar tarafından çok tercih edilen, hatta genelleme yapmak gerekirse, daha çok kadınların kullandığı bir kumaş türüdür. Kadınlar tarafından tercih edilme alanları ise, özel günlerde giymek için dikilen abiye, elbise ve eşarplar olarak sınırlandırılabilir.

Saten kumaşın dokusu nasıldır?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, saten kumaş pürüzsüz bir dokuya ve parlak bir görünüme sahiptir. Bunun sebeplerinden biri ise, kumaşın sık bir şekilde dokunmuş olmasıdır. Elbette, tahmin edersiniz ki, sık dokunan bir kumaşın pürüzsüz olmamak gibi bir ihtimali yok denebilir. Bunun yanında saten kumaşın bu denli sık bir dokumaya sahip olması saten kumaş kullanılarak dikilen kumaşları da uzun ömürlü kılmaktadır. Ancak saten kumaş kullanmak çoğu kişiyi zorlayabilecek bir seviyededir. Çünkü saten kumaş kullanımında ürünün ütülenme durumu oldukça önemlidir. Pürüzsüz görünümü sebebiyle oldukça hızlı kırışma özelliğine sahip olan saten kumaş, gerek kadınlar gerekse erkekler tarafından günlük kullanımlar için tercih edilen bir kumaş türü değildir. Ek olarak, saten kumaşın yıkanma şekli kumaşın dokusuna ve ürünün kalitesine zarar vermemek adına dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Saten kumaşa sahip ürünler yıkandığında oldukça hassas davranılmalı, özenli bir biçimde yıkama işlemi gerçekleştirilmelidir. Keza, yanlış bir şekilde yıkanan saten kumaş, kumaşın özgün yapısında bozulmalar görülmesine yol açabilecek bir durum oluşturur.

Bunların yanında saten kumaş hakkında bir diğer ilginç bilgi ise, kumaşın dokunma esnasında bağlantılarının birbirine dokunmamasıdır. Tam da bu sebeple pürüzsüz bir görünüm kazanmıştır da denebilir. Hem pürüzsüz hem de parlak bir görünüme sahip olan bu kumaş çeşidinin ütülenirken de çok özenle ütüleniyor olması gerekmektedir. Yapısı gereği kaygan olan saten kumaş, ütülenme esnasında yanlış bir ayar ile veya yüksek bir derece ile ütülendiği takdirde bu durum ürüne zarar vermektedir.

Saten kumaşın dokuma aşamaları nelerdir?

Çok eski yıllardan itibaren kullanımı görülen saten kumaşın dokunması esnasında dikkat edilmesi gereken pek çok aşama vardır. Bu aşamaların özenle yerine getirildiği net bir şekilde kumaşa bakıldığında görülen bir durum olmaktadır. Keza, saten kumaşın bu denli parlak ve sık dokuda olmasının başka bir açıklaması da yoktur diyebiliriz. Birden çok aşamadan geçen saten kumaşın diğer kumaşlara nazaran daha değerli olduğunu da söylemekte fayda var. Saten kumaş hazırlanırken en az 5 aşamadan geçmektedir. Bu aşamalar ise serbest, düşes, dölijen ve şarhan olarak isimlendirilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.