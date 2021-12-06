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TIMETURK / KADIN & AİLE / 'Saçım çok yağlı ne yapmam gerek?' Yağlı saçların kullanacağı şampuanlar

'Saçım çok yağlı ne yapmam gerek?' Yağlı saçların kullanacağı şampuanlar

Yağlı cilde sahip kişilerin çoğu, saçlarının da yağlı olmasından şikayet ediyor. Aslında cildin yağlanmasının altında farklı birçok sebep yatar. Peki ama saç neden yağlanır ve yağdan nasıl arındırılır? Yağlı saçlar için hangi şampuanlar kullanılmalıdır? Saç yağlanması neden olur? İşte detaylar...

14 Saat Önce
2021-12-06 22:47:43
'Saçım çok yağlı ne yapmam gerek?' Yağlı saçların kullanacağı şampuanlar

Çabuk yağlanan saçlar için piyasada birçok şampuan mevcut. İçeriğinde bulunan silikon sebebiyle birçok şampuan ilk etapta temizlese de çabucak yağlanmasını sağlar. Peki ama nasıl şampuan tercih edilmeli?

Yağlı saçların kullanacağı şampuanlar

Çabuk yağlanma eğiliminde olan saçlar için silikon, sülfat ve krem içermeyen şampuanlar kullanılmalıdır. İçeriği en temiz şampuanları kullanmak için içindekiler kısmına bakarak, doğal yağ içeren şampuanlar da tercih edilebilir.

Kullanacağınız ürünün içindekiler kısmında yazan ilk 3 madde, en yoğun kullanılan maddelerdir. Bu nedenle ilk üçte olan maddelerin temiz içerikli olmasına da dikkat etmelisiniz.

Yağlanan saçları derinden temizlemek için kurutan sert şampuanlar da kullanılmamalıdır. Çünkü ilk etapta yağdan arınan saç derisi yağ üretmeye başlar. Dolayısıyla içerisinde doğal yağ olan şampuanları kullanmak daha verimli sonuçlar verecektir.

Sık yağlanan saçlar için ne yapmak gerekir?

- Saçların çok sıcak suyla yıkanması yağlanmalara sebep olur.

- Silikon, sülfat, ve krem içeren ürünler de yağlanmalara sebep olur.

- Stres ve üzüntü de irin oluşumunu tetikler ve saç köklerini yağlandırır.

- Saç spreyi ve saç için kullanılan elektrikli ürünler de yağlanmayı tetikler.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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