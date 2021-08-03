Sabah kahvaltıları birçok kişi için günün en güzel öğünlerinden biridir. Birçok kişi bu öğünde kahvaltı sofralarını çeşit çeşit yiyecekler ile süslemektedir. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında çeşit çeşit peynir, zeytin, yumurta, reçel gibi yiyecekler olmaktadır. Bu yiyeceklerin yanı sıra hamur işleri de oldukça çok tercih edilen alternatiflerdendir. Birçok kişi internet üzerinden kahvaltılarını zenginleştirecek hamur işi tarifi bakmaktadır. Peki sabah kahvaltılarında ne gibi hamur işleri yapılabilir? Hamur işi yaparken nelere dikkat edilir?

Her ne kadar birçok kişi günlük koşuşturmaları sebebiyle sabah kahvaltılarını aksatsa da, özellikle haftasonları bunu telafi edebilecek bir kahvaltı sofrası hazırlamak isterler. Bu sebeple envai çeşit peynir, zeytin, reçel, kaymak gibi yiyeceklerin yanı sıra hamur işleri de hazırlanarak kahvaltı sofraları renklendirilir. Bu sebeple birçok kişi leziz, pratik ve kahvaltı sofralarını zengileştirecek hamur işi tariflerinin ne olduğunu araştırmaktadır. İşte tüm detayları ile sabah kahvaltısında yapılabilecek hamur işi tarifleri..

Mayasız hamur kızartması tarifi;

1 yumurta (oda ısısı)

1/2 (yarım) su bardağı yoğurt (oda ısısı)

1/2 (yarım) paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

2-2, 5 su bardağı un

Kızartmak için sıvı yağ

Yukarıdaki malzemeleri hazırlayarak mayasız hamur kızartma işlemimize başlıyoruz.

Daha sonra bir kabın içine yarım su bardağı yoğurdumuzu, 1 çay kaşığı tuzumuzu ve yarım paket kabartma tozumuzu alıp malzemeler iyice karışına kadar çırpıyoruz.

Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra elediğimiz unumuzu, yavaş yavaş önceden karıştırdığımız malzemelerin içine ekliyoruz. Eklediğimiz un ile birlike, hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurma işlemi hamurumuz yumuşak bir kıvam alana kadar devam etmelidir.

Hamurumuzu yoğurduktan sonra ise 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakmalıyız.

Dinlenen hamurumuzu alıp, üzerine un serptiğimiz tezgahın üzerine koyarız. Burada yaklaşık 1-2 cm kalınlığında olacak şekilde hamurumuzu açarız. Açtığımız hamuru küçük kare parçalara bölerek, önceden ısıtmaya başladığımız kızgın yağın içine ekleriz.

Eğer mayasız hamur kızartmalarımızın daha fazla kabarmasını istiyorsak kullandığımız tavayı daha küçük, yağı ise daha fazla tutmamız gerekir.

Pankek tarifi;

-Bir adet orta boy yumurta

-Bir su bardağı süt

-İki yemek kaşığı kadar toz şeker

-İki yemek kaşığı sıvı yağ

-Bir su bardağı un (ilave olarak bir yemek kaşığı da eklenebilir)

-Bir paket kabartma tozu

-Bir paket vanilya

Üzerini süslemek için ise;

-Bir adet orta olgunlukta bir muz

-Beş-Altı adet çilek

-Bal veya çikolata kreması

Kahvaltılık kolay pankek tarifimize bir adet yumurtamızı ve iki yemek kaşığı toz şekerimizi bir kaba koyup çırpmaya başlıyoruz.

Daha sonra iki yemek kaşığı sıvı yağı ile bir su bardağı sütü karışımımıza ilave edip, çırpma işlemine devam ediyoruz.

Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekliyoruz. Çırpma işlemine sıvı hamurumuzda kuru malzemeler belli olmayana kadar devam ediyoruz.

Daha sonra krep tavamızı ya da normal tavamızı alıp ocağa alıp ısıtmaya başlıyoruz. Eğer pankeklerimizi normal tavada pişirmeyi planlıyorsak, tavamızı önceden biraz yağlamamız gerekmektedir.

Isınan tavaya kepçe yardımı ile hazırlanan hamur karışımından alınarak ilave edilir.

Tavaya döktüğümüz hamurun üzeri göz göz olmaya başladığında, pankekimizin diğer tarafının pişmesini sağlamak için çeviriyoruz.

Böylelikle her iki tarafı pişen pankekler afiyetle yenilebilir.

Akıtma tarifi;

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 tutam tuz

Lezzetli bir akıtma yapabilmek için öncelikle yumurta, süt ve sıvı yağı güzelce çırparız. Daha sonra un ve tuz ilave ederek karıştırma işlemine devam ederiz. Hazırladığımız karışımdan bir kepçe ile önceden ısıtılmaz yapışmaz tavaya dökeriz. Akıtmamızın üst kısmı göz göz olunca, ters çevirip pişirmeye devam ederiz. Her iki taraf piştikten sonra sunuma hazır ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.