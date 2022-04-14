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TIMETURK / KADIN & AİLE / Ramazanda ayında oruç tutmak için âdet geciktirici ilaç kullanmaları caiz midir?

Ramazanda ayında oruç tutmak için âdet geciktirici ilaç kullanmaları caiz midir?

Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. Milyonlarca Müslüman Nisan ayını oruçlu olarak geçirecek. Ay hali nedeniyle oruç tutamayacak olan Müslüman kadınlar, adet geciktirici ilaç kullanmaları durumunda oruçlarının geçerli olup olmadığını merak etmekte. Peki, Oruç tutmak için ay halini geciktiren ilaç kullanmak caiz midir?

53 Dakika Önce
2022-04-14 14:41:19
Ramazanda ayında oruç tutmak için âdet geciktirici ilaç kullanmaları caiz midir?

Ramazan ayında oruç tutmak tüm Müslümanlara Allah tarafından farz kılındı. Ancak hastalık, yolculuk ve kadınların ay hali bunların dışındadır. Her Müslüman Ramazan ayının orucunun tamamını tutmak ister. Ramazan orucunu tutmak isteyen birçok kadının gündeminde “ Oruç için adet geciktirici ilaç kullanmak caiz midir?” Sorusunun cevabı bulunmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Ramazanda ay hali geciktirici kullanmak caiz mi? Ayrıca kullandığı ilaç sebebiyle âdeti geciken bir bayanın tuttuğu oruçlar geçerli midir?

Kadın âdet gününe ve lohusalık devresine rastlayan günlerde namaz ve oruçla mükellef değildir. Bu günlerde kılamadığı namazları Cenab-ı Hak bağışladığından kaza etmesi gerekmez. Fakat âdet ve lohusa olduğu günlere rastlayan Ramazan'da, tutamadığı oruçları daha sonra istediği zamanda kaza eder. Mü'min kadınlar bu İlâhî ruhsat ve kolaylıktan istifade ederek ona göre ibâdetlerini yerine getirirler.

Bilhassa Ramazan'da kazaya oruç bırakmamak, Kur'ân okuyabilmek ve daha rahat ibâdet edebilmek için bazı ilâçlar kullanarak âdet görmemek için tedbir almak, bu vesileyle âdetsiz bir Ramazan geçirmek hususunda, her ne kadar dinî bir mahzurdan söz edilemese de tıbbî ve sıhhî açıdan bazı aksaklıklar zuhur edeceğinden tavsiye edilmemektedir. İlaç etkisi ile de olsa, akıntı olmadıkça ay hâli vuku bulmuş olmayacağından tutulan oruç geçerlidir.

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