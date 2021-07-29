Ramazan pidesi nasıl yapılır? Pide hamuru tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan pide, tadıyla birçok kişi tarafından oldukça sevilen bir yiyecektir. Özel olarak sadece Ramazan aylarında fırınlardan çıkan pideleri satın almak için insanlar uzun kuyruklarda beklemektedir. Ramazan pideleri fırından alınabileceği gibi evlerde de rahatlıkla yapılabilir. Hazır edilen malzemeler ile kolaylıkla lezzetli bir pide yapmak mümkün. Peki Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi nedir? Ramazan pidesi için gerekli olan malzemeler nelerdir? Pide hamuru yaparken nelere dikkat edilir?

Ramazan ayı ile özdeşleşen yiyeceklerden biri olan pideler, 30 gün boyunca birçok kişi tarafından severek tüketilir. İftar'a saatler kala fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, lezzetli ve sıcacık pideler alarak iftar yemeklerini zenginleştirirler. Özellikle fırınlarda yapılan ve sadece Ramazan ayına özel olan pide, evlerde de yılın her günü kolaylıkla yapılabilmektedir. Birkaç malzeme, birazcık el becerisi ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları ile lezzetli bir pide hazırlamak mümkün. İşte tüm detayları ile Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesi tarifi…

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Evde lezzetli bir Ramazan pidesi hazırlayabilmek için öncelikle malzemelerimizi hazırlamamız gerekmektedir. Ramazan pidesi için malzemeler şöyledir;

Hamuru için:

3,5 su bardağı un

1,5 su bardağı su

6 gram yaş maya

1 silme tatlı kaşığı tuz

Tuzu çözdürmek için:

1/3 su bardağı su

Altı ve üzeri için:

1 su bardağı yulaf kepeği

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1/2 su bardağı yoğurt(sulu bir kıvamda)

1/2 çay bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Süslemek için:

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Ramazan pidesi tarifi nedir?

Malzemeleri hazırladıktan sonra öncelikle 1,5 su bardağı ılık su ile yaş mayamızı bir kaba ekleyerek mayanın iyice erimesini sağlıyoruz.

Daha sonra farklı bir kaba unumuzu ilave ederek ortasını açıyoruz. Hazırladığımız mayalı su ile iyice birbirine karıştırıyoruz.

Un karışımımızın içerisine tuz ilave ederek karıştırma işlemine devam ediyoruz.

Hamurumuzu iyice karıştırdıktan sonra tezgah üzerine alıp yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Hamurun kulak memesi kıvamından ziyade daha ele yapışır bir hamur olması gerekmektedir.

Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra iki parçaya ayırıyoruz. Daha sonra bu iki parçayı üst üste koyup tekrardan ikiye bölüyoruz. Bu işlemi 3 defa tekrar ediyoruz.

Daha sonra ise iki top hamurumuzun üstünü örterek yaklaşık iki saat dinlendiriyoruz.

Üzerine sürmek için ayırdığımız tüm malzemeleri bir kapta bir araya getirip çırpmaya başlıyoruz.

İki saat sonra tezgahın üzerine biraz yulaf kepeği serperek mayalanan hamurlarımızdan birini alıp pidemize şekil veriyoruz.

Pide şeklini verdiğimiz hamurun üzerine hazırladığımız yumurtalı sosu iyice gezdiririz.

Son olarak ise üzerini suslamak için susam ve çörek otu ilave ederek yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize koyarız.

İlk olarak önceden ısıtılan 230 derecelik fırında 5 dakika pişen pidemiz daha sonra ise 200 derecede 15 dakika daha pişirilir. Böylelikle pidemiz hazırlanmış olur.

Ramazan pidesi yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları nelerdir?

Ramazan pidemizi hazırlarken hamura lezzet verebilecek süt ve yoğurt kullanımından kaçınılabilir. Böylelikle pidemiz hemen bayatlamaz.

Hamurumuz mayalanırken ılık su, un, su, tuz ve şeker ile çözdürülürse pidemizin lezzeti daha da artacaktır.

Pidelerimiz belirtilen sıcaklıkta ve sürede pişirilirse oldukça lezzetli olacaktır. Aksi takdirde çabuk bayatlayan ve kuruyan bir pide elde etmiş oluruz.

Pidemizin üzerinin daha kızarık olması için yumurta sarılı karışımdan ziyade pekmez ve su ile yapılan bir karışım da sürülebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.