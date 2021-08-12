Portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır? sorusu bir çok kişi tarafından sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi lezzetli ve oldukça pratik portakal kabuğu reçeli yapmak için araştırmalar yapmaktadır. Peki portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır? Portakal kabuğu reçeli yaparken nelere dikkat edilir? Portakal kabuğu reçeli yapmak için gerekli malzemeler nelerdir?

Tadı ile birçok tatlıda kullanılan ve içeceklerin vazgeçilmezi portakal, kabuklarıyla da oldukça güzel bir reçel yapılan meyvedir. Lezzeti ile oldukça popüler olan portakal kabuğu reçeli birçok kişi tarafından sevilen tatlar arasındadır. Bu sebeple internet üzerinden nasıl yapıldığı sıklıkla araştırılmaktadır. İşte tüm detayları ile portakal kabuğu reçeli tarifi nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Portakal kabuğu reçeli yapmak için hangi malzemeler kullanılır?

Portakal kabuğu reçeli yapmak için öncelikle gerekli malzemelerimizi hazırlamamız gerekmektedir. Portakal kabuğu için malzemeler;

10 adet portakal

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı portakal suyu

Portakal kabuğu reçeli tarifi nasıl yapılır?

Portakal kabuğu reçeli yaparken öncelikle 10 adet portakalımızın kabuklarını portakallarımızdan soyarak, bir kenera koyarız.

Daha sonra portakal kabuklarımızı 1 cm'den biraz daha uzunlamasına ince ince keserek reçel için hazırlıyoruz.

Hazırladığımız portakal kabuklarını içinde yer alan beyaz kısımları temizlemeden, rulo şeklinde sarıyoruz. Daha sonra bu sardığımız ruloları pişme esnasında açılmaması adına ince pamuklu bir ipliğe iğne yardımıyla diziyoruz. Portakal ruloların iplikte çok uzun olmamasına dikkat ederek, orta uzunlukta diziler oluşturuyoruz. 5 adet ipe dizilmiş portakal kabuğu rulosu yeterli olacaktır.

İpliğe dizme işlemi bittikten sonra portakallarımızı bir kase içerisine alıp, üzerini geçecek şekilde su ilave ediyoruz.

Bilindiği üzere portakal kabukları bir acılığa sahiptir. Bu acılığın giderilmesi için su koyma işlemi dört defa yapılmalıdır. Bu süreç yaklaşık bir gece sürmelidir.

Bir gece boyunca bekleyen portakallarımızı su dolu kaseden alıp, tencere içerisine koyuyoruz.

Tencere içerisine koyduğumuz portakallarımızın üzerine geçicek kadar su ilave ederek, tüpümüzün altını açıyoruz.

Tencere içerisindeki su kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra portakal kabuklarımızı tencereden alıp bir tabağa ilave ediyoruz. Tencereden kalan portakalın acı suyunu ise döküyoruz.

Daha sonra portakal kabuklarımızı tekrardan tencereye ilave edip, üzerini geçecek kadar yeni su ilave ediyoruz. Bu işlemi portakal kabuklarımızın acılığının gitmesi için dört defa tekrar ederek her seferinde suyumuzu değiştiriyoruz. Son işlemde portakal kabuklarımızın yumuşaması için kaynama işlemine ara vermeden devam ediyoruz.

Bu son kaynatma işleminde yumuşayan portakal kabuklarımızı sudan alıp, kalan acı ve sarı suyu boşaltıyoruz.

Bu işlemden sonra tenceremize 3 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı suyumuzu alarak kaynatmaya başlıyoruz. Kaynatma işlemine şekerlerimiz eriyene kadar devam ediyoruz.

Şeker eridikten sonra içerisine kenarda beklettiğimiz sonra portakallarımızı ilave ediyoruz. Bu şekilde karışımımızı yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz.

Kaynama işlemi bittikten sonra 1 su bardağı portakal suyumuzu ilave ederek pişirme işlemine 20 dakika boyunca devam ediyoruz.

Pişirme işleminden sonra reçellerimiz sıcak iken portakalları iplerinden çıkarmadan yıkanmış kavanozların içerisine ilave ediyoruz. Daha sonra serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Afiyet olsun

Portakal kabuğu reçeli yaparken nelere dikkat edilir?

Daha akışkan bir reçel kıvamı elde etmek için şerbet oranlarımızı arttırarak bunu elde edebiliriz. Reçelin kıvamının olup olmadığını anlamak için bir kase içerisine koyduğumuz reçelin içerisine kaşık koyup buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra 2-3 dakika içinde tekrar alıp kıvamını kontrol ediyoruz. Bu şekilde bir ayarlama yapılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.