Pilav yaparken pirinci yıkamanıza gerek yok

Her türlü yemeğin eşlikçisi, sofralarımızın vazgeçilmezi pilav... Mutfaklarımızda çeşit çeşit pilav hazırlanıyor. Nohutlu, domatesli, tavuklu, kavurmalı... İyi bir pilavın altın kuralı ise pirinçlerin tane tane olması. Birçok insan pilav yaparken tane tane olması için pirinci yıkıyor. Kimisi de yıkamaya şiddetle karşı... Peki pirinç gerçekten yıkanmalı mı? Yıkanmasının amacı ne? Gelin detaylara birlikte bakalım...

Pirinç pilavı her evin vazgeçilmezi, her yemeğin en iyi eşlikçisidir. Kimisi sade, kimisi şehriyeli, kimisi tavuk suyuna yapar ama mutlaka yapar. Sofralarımızdan bu lezzeti asla eksik etmeyiz. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Herkes pilavı kendince yapar ve çıkan sonuçla övünür. Pilavın en önemli noktası pirinçlerin kararmamış ve tane tane olmasıdır. Kimisi tane tane olması için pirincin pişirilmeden önce bol suyla yıkanması hatta ve hatta suda bekletilmesi gerektiğini savunuyor. Kimisi soğuk suda kimisi ise sıcak suda bekletiyor. Bir kısım insan ise pirinci yıkamaya karşı. Gelin bu kafa karışıklığına birlikte bir son verelim...

Pilav yapacağınız pirincin içerisinde taş ve toz gibi istenmeyen maddeler olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle bol suda yıkamalısınız, hatta suda bekletebilirsiniz de. Pirinç içerisinde bolca nişasta bulundurur. Yıkandığı veya suda bekletildiği zaman bu nişasta açığa çıkar ve pişerken pilavınızın lapa olmasını engeller. Yıkama işlemi için soğuk su önerilir. Çünkü bu sayede pirinçler diri kalır. Aynı zamanda bekletecekseniz de soğuk su tercih etmelisiniz. Soğuk suda pirinç nişastasını çok fazla salmayacaktır.

Fakat vaktiniz kısıtlı ve aceleniz varsa, kısa bir süre içerisinde pilav hazırlamak zorundaysanız sıcak suda yıkamak veya sıcak suda bekletmek pilavınızın pişme süresini kısaltacaktır. Eğer pirincinizi suda beklettiyseniz kavrulduktan sonra bire bir buçuk ölçüde su eklememeli, bire bir ölçüde su eklemelisiniz. Çünkü pirinç suda bekleme işlemi sırasında içerisine su çekecek ve şişecektir. Dolayısıyla bire bir buçuk ölçü su eklerseniz pilavınız istediğiniz kıvamda tane tane değil lapa olacaktır.

Eğer pirincinizin temiz olduğunu düşünüyorsanız suda bekletmenize de suda yıkamanıza da gerek yoktur. Bu şekilde de çok lezzetli bir pilav pişirebilirsiniz. Fakat bu noktada kavurma süresine dikkat etmeniz gerekir. Çok iyi kavrulan pirinç nişastasını daha iyi açığa çıkarır ve daha lezzetli bir pilav yapmış olursunuz.

