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TIMETURK / KADIN & AİLE / Patlıcanla yapılabilecek yemekler nelerdir?

Patlıcanla yapılabilecek yemekler nelerdir?

Türkiye’nin iklim koşulları diğer ülkelere göre farklıdır. Bu nedenle birçok sebze ve meyve çeşidi ülkemizde yetişebilmektedir. Farklı bitki türlerinin oluşması yemek kültürümüzü de etkilemiştir. Yemek kültürümüzde en çok kullandığımız sebzelerden olan patlıcan bu bitki türlerindendir. Peki, patlıcanla hangi yemekler yapılabilir?

2 Saat Önce
2021-12-27 14:13:42
Patlıcanla yapılabilecek yemekler nelerdir?

Yemeklerde kullandığımız patlıcan, birçok kültürde de kullanılır. Özellikle doyurucu olması tercih edilmesinin ana sebebidir. Patlıcanla birçok yemek yapılabilir. Patlıcanın yemek için kullanımı, M.Ö 5. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. İşte patlıcanla yapabileceğiniz yemekler… Türk Telekom

Patlıcan yemekleri nelerdir?

1- Patlıcan Kebabı: Dilimlenmiş patlıcanların arasına kıyma şeklinde köfte koyarak hazırlanan bu kebap, ince lavaşlara sarılarak tüketilir.

2-Hünkar Beğendi: Közlenmiş patlıcan püresi, kuzu eti ve süt ile hazırlanan bu yemek, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşmıştır.

3-Patlıcan Oturtma : Patlıcan, domates ve kıyma ile hazırlanan oturtma, doyurucu özelliğiyle zengin bir yemektir.

4-Parmesanlı Patlıcan: Parmesan peyniri ve patlıcanı köfte haline getirip kızarttığınız bu yemek, daha çok atıştırmalık olarak tüketilmektedir.

5-Kurutulmuş Patlıcan Dolması: Patlıcan yazın yetişen bir sebzedir. Bu nedenle kışın da tüketmek için yazın kurutulur. Patlıcan dolması yazın kurutulan patlıcandan elde edilen bir yemektir. Kurutulmuş patlıcanlar ise pilavlı iç harç ile doldurularak dolma yapımında kullanılır.

6-Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları: İç harcı domatesli soğan ile doldurulan patlıcanlar, rulo şeklinde sarılır. Üzerine zeytinyağı eklenen patlıcanlar fırında pişirildikten sonra kürdan veya çöp şişe batırılarak servis edilir.

7- Patlıcan Dizme: Yapılış bakımından patlıcan kebabına benzeyen patlıcan dizme, patlıcan kebabından farklı olarak patates ve salçayla beraber yapılmaktadır. Sulu yemek çeşitlerindendir.

8- Patlıcanlı Dana Bonfile: Yüksek ateşte kızartılan bonfile, dilimlenmiş domates, patlıcan ve biber ile birlikte sunulur. Genellikle özel davetlerde kullanılır.

9-Puf Puf Patlıcan Kızartması: Un, süt ve kabartma tozuna bulanan patlıcanlarla hazırlanan bu yemek, patlıcanların kızarmasyıla dışı çıtır puf puf oluyor.

10-Zeytin Yağlı Patlıcan: Et kullanılmadan hazırlanan bu yemek çeşidi, patlıcan ve zeytinyağının buluşmasıyla hazırlanıyor. Sadece patlıcan değil kırmızı biber ve yeşil biber ile lezzetine lezzet katan ve patlıcan yemekleri arasında ön sıralara yerleşen bu yemek tercihe bağlı olarak sıcak yada soğuk olarak tüketilebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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