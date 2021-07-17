Patates püresi nasıl yapılır?
Patates mutfaklarda sıklıkla kullandığımız sebzelerden biri. Birçok yemeğe dahil olarak yemeğin lezzetini artırması ile bilinen patates, tek başına da tüketilmektedir. Patates ile yapılabilen yemeklerden biri de patates püresidir. Peki patates püresi nasıl yapılır? Patates püresi yaparken kullanılan malzemeler nelerdir? Patates püresi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Patates püresi hangi yemeklerle birlikte yenir?
2021-07-17 21:31:18
Sofralarımızın vazgeçilmez sebzelerinden bir olan patates, girdiği her yemeğe eşsiz bir lezzet katıyor. Kavurma, haşlama, kızartma, fırınlama ve közleme yapılarak tüketilebilen patates, birçok mezede de kullanılabilmektedir. Patatesin kullanıldığı yemeklerden biride patates püresidir. Yapımı oldukça kolay olan patates püresi, birlikte servis edildiği yemeğe oldukça güzel bir tad katmaktadır. İşte tüm detayları ile lezzetli bir patates püresi tarifi…
Patates püresi tarifi
Patates püresi, içine koyulan lezzetli tereyağı ve süt ile birlikte oldukça eşsiz bir yemek olmaktadır. Ana yemek olarak tüketilebileceği gibi, birçok yemekle birlikte de servis edilebilir. Yemeklerin baş tacı olan ve tarifi ile birlikte sunulduğu yemeğe eşsiz bir tat katan patates püresi, kolay olduğu kadar yapımında dikkat edilmesi gereken belli noktalar mevcuttur. Öncelikle lezzetli bir patates püresi yapmak için malzemelerimizi hazırlamamız gerekmektedir. Patates püresi tarifi malzemeleri şöyledir;
6 adet orta boy patates
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı olarak ilave edilebilir. )
Patates püresi tarifine öncelikle patateslerimizi soyarak başlıyoruz. Soyulan patatesleri bir tencere içerisine alıp üzeri geçinceye kadar su ilave ediyoruz.
Daha sonra ocağın üzerine aldığımız tencereyi, patateslerimiz haşlanana kadar tutuyoruz. Patateslerimizin haşlanıp haşlanmadığını bir bıçak ya da çatal yardımı ile kontrol edebiliriz.
Daha sonra pişen patateslerimizi ocaktan alıp, fazla suyunu süzerek üzerine tereyağı ilave etmeliyiz.Tereyağ ilave ettikten sonra patateslerimizi bir kaşık yardımıyla süzmemiz gerekmektedir.
Ezme işlemi devam ederken 1 su bardağı sütümüzü, 1 çay kaşığı tuzumuzu ve karabiberimizi patateslerimizin içerisine ilave ederiz ve patateslerimizi ezerek karıştırmaya devam ederiz.
Patateslerimiz pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu işleme devam ederiz. En son patateslerimiz pürüzsüz hal aldığında servis edebiliriz. Afiyet olsun.
Patates püresi tarifinin püf noktaları
Patates püresi yaparken dikkat etmemiz gereken hususlardan ilki, patatesimize ilave edeceğimiz sütümüzü patatesimiz biraz ılıdıktan sonra eklememiz ile alakalıdır. Eğer patateslerimiz sıcakken sıcak süt ilave edersek, kıvamı ayarlamakta güçlük çekebiliriz. Bunun yanı sıra patateslerimiz tereyağını eklerken ölçüyü iyi ayarlamamız gerekmektedir. Bu sebeple tereyağını yavaş yavaş, patateslerimizin kıvamını kontrol ederek ilave etmeliyiz.
Patates püresi hangi yemeklerle birlikte yenir?
Patates püresi birçok yemekle tüketilmektedir. Bu yemekler şöyledir;
Patates püreli tepsi kebabı
Patates püreli misket köfte
Çoban Böreği
Püreli tavuk kapama
Patates püreli Beykoz kebabı
Patates püreli mantar güveç
Patates püreli tas kebabı
Fırında kıymalı patates püre
Patates püreli köfte
Konak kebabı
Tepside pratik kumpir
Patates püreli tavuk sote
Çanak köfte
Fırında patates püreli kavurma
Fırında patates püreli köfte
Fırında kaşarlı ve sütlü patates püresi
Püreli rosto köfte
Kremalı mantarlı bonfile patates püre
Patates mantısı
Salçalı patates ezmesi
Fırında patates püreli tavuk sote
Tart kalıbında patates salatası
Patates püreli fırında tavuk
Garnitürlü patates salatası
Fırında tavuk şnitzel
Tencerede patates püreli et yemeği
Fırında kahvaltılık sucuklu patates
Patatesli gözleme
Patates püreli volovan
Mısır gevrekli tavuk şnitzel
Salçalı antrikot
Pofuduk kumpir
Pofuduk patates püresi (Düşeş Patates)
Kıymalı patates mantısı
Patates püreli ıspanaklı graten
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)