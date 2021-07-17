Patates mutfaklarda sıklıkla kullandığımız sebzelerden biri. Birçok yemeğe dahil olarak yemeğin lezzetini artırması ile bilinen patates, tek başına da tüketilmektedir. Patates ile yapılabilen yemeklerden biri de patates püresidir. Peki patates püresi nasıl yapılır? Patates püresi yaparken kullanılan malzemeler nelerdir? Patates püresi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Patates püresi hangi yemeklerle birlikte yenir?

Sofralarımızın vazgeçilmez sebzelerinden bir olan patates, girdiği her yemeğe eşsiz bir lezzet katıyor. Kavurma, haşlama, kızartma, fırınlama ve közleme yapılarak tüketilebilen patates, birçok mezede de kullanılabilmektedir. Patatesin kullanıldığı yemeklerden biride patates püresidir. Yapımı oldukça kolay olan patates püresi, birlikte servis edildiği yemeğe oldukça güzel bir tad katmaktadır. İşte tüm detayları ile lezzetli bir patates püresi tarifi…

Patates püresi tarifi

Patates püresi, içine koyulan lezzetli tereyağı ve süt ile birlikte oldukça eşsiz bir yemek olmaktadır. Ana yemek olarak tüketilebileceği gibi, birçok yemekle birlikte de servis edilebilir. Yemeklerin baş tacı olan ve tarifi ile birlikte sunulduğu yemeğe eşsiz bir tat katan patates püresi, kolay olduğu kadar yapımında dikkat edilmesi gereken belli noktalar mevcuttur. Öncelikle lezzetli bir patates püresi yapmak için malzemelerimizi hazırlamamız gerekmektedir. Patates püresi tarifi malzemeleri şöyledir;

6 adet orta boy patates

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı olarak ilave edilebilir. )

Patates püresi tarifine öncelikle patateslerimizi soyarak başlıyoruz. Soyulan patatesleri bir tencere içerisine alıp üzeri geçinceye kadar su ilave ediyoruz.

Daha sonra ocağın üzerine aldığımız tencereyi, patateslerimiz haşlanana kadar tutuyoruz. Patateslerimizin haşlanıp haşlanmadığını bir bıçak ya da çatal yardımı ile kontrol edebiliriz.

Daha sonra pişen patateslerimizi ocaktan alıp, fazla suyunu süzerek üzerine tereyağı ilave etmeliyiz.Tereyağ ilave ettikten sonra patateslerimizi bir kaşık yardımıyla süzmemiz gerekmektedir.

Ezme işlemi devam ederken 1 su bardağı sütümüzü, 1 çay kaşığı tuzumuzu ve karabiberimizi patateslerimizin içerisine ilave ederiz ve patateslerimizi ezerek karıştırmaya devam ederiz.

Patateslerimiz pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu işleme devam ederiz. En son patateslerimiz pürüzsüz hal aldığında servis edebiliriz. Afiyet olsun.

Patates püresi tarifinin püf noktaları

Patates püresi yaparken dikkat etmemiz gereken hususlardan ilki, patatesimize ilave edeceğimiz sütümüzü patatesimiz biraz ılıdıktan sonra eklememiz ile alakalıdır. Eğer patateslerimiz sıcakken sıcak süt ilave edersek, kıvamı ayarlamakta güçlük çekebiliriz. Bunun yanı sıra patateslerimiz tereyağını eklerken ölçüyü iyi ayarlamamız gerekmektedir. Bu sebeple tereyağını yavaş yavaş, patateslerimizin kıvamını kontrol ederek ilave etmeliyiz.

Patates püresi hangi yemeklerle birlikte yenir?

Patates püresi birçok yemekle tüketilmektedir. Bu yemekler şöyledir;

Patates püreli tepsi kebabı

Patates püreli misket köfte

Çoban Böreği

Püreli tavuk kapama

Patates püreli Beykoz kebabı

Patates püreli mantar güveç

Patates püreli tas kebabı

Fırında kıymalı patates püre

Patates püreli köfte

Konak kebabı

Tepside pratik kumpir

Patates püreli tavuk sote

Çanak köfte

Fırında patates püreli kavurma

Fırında patates püreli köfte

Fırında kaşarlı ve sütlü patates püresi

Püreli rosto köfte

Kremalı mantarlı bonfile patates püre

Patates mantısı

Salçalı patates ezmesi

Fırında patates püreli tavuk sote

Tart kalıbında patates salatası

Patates püreli fırında tavuk

Garnitürlü patates salatası

Fırında tavuk şnitzel

Tencerede patates püreli et yemeği

Fırında kahvaltılık sucuklu patates

Patatesli gözleme

Patates püreli volovan

Mısır gevrekli tavuk şnitzel

Salçalı antrikot

Pofuduk kumpir

Pofuduk patates püresi (Düşeş Patates)

Kıymalı patates mantısı

Patates püreli ıspanaklı graten

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