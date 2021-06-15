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Patates Püresi Nasıl Yapılır? Patates Püresi Tarifi

Sofralarımızda mutlaka yer edinen patates, bin bir çeşit yemeğin ana malzemesini oluşturmakta. Patates ile yapılan yemeklerin lezzetine doyum olmuyor.

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Google News - Timeturk
15.06.2021 20:42:55
Patates Püresi Nasıl Yapılır? Patates Püresi Tarifi

Bunlardan birisi de genellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına getirdikleri patates püresidir. Patates püresi et ve tavuk yemeklerine ayrı bir lezzet vermekte. Etli yemeklerin vazgeçilmezi olan patates püresi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Patates Püresi Nasıl Yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Patates Püresi Tarifi işte tüm detaylar…

Yemeklerin yanına sıcak sıcak servis yaptığımız patates püresi, haşlanmış patateslerin püre haline getirilmesiyle hazırlanmış bir yemek çeşididir. Lezzeti ile damaklarda tat bırakan patates püresi genellikle; krema, sarımsak ve tereyağı ile birlikte hazırlanmakta olup bitkisel yağ, peynir, ekşi krema, maydanoz ve daha pek çok malzeme ile lezzetli hale getirilmekte. İşte patates püreli yemek çeşitleri neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

Patates Püresi Tarifi

Sofralarımızın vazgeçilmezi Patates Püresi Tarifi İçin Malzemeler şu şekildedir;

  • 6 ila 8 tane patates
  • Su
  • 2 kaşık tereyağı
  • 1 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

Patates Püresi Nasıl Yapılır?

  • Patates püresi için öncelikle almış olduğumuz patatesler soyulur. Daha sonra patatesler doğranır ve bol suda iyice kaynatılır.
  • Kaynayan patatesler yumuşadıktan sonra patatesler süzülür.
  • Ardından soğumadan içerisine tereyağı ilave edilir ve patatesler iyice ezilir.
  • Patatesleri ezdikten sonra içerisinde; Süt, tuz ve karabiber ilave edilir.
  • Patates püresi sıcak bir şekilde et, tavuk veya rosto yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Patates Püreli Yemek Çeşitleri

Patates püresi ile yapılan birbirinden lezzetli yemek çeşitleri şu şekildedir; 

  • Püreli tepsi kebabı
  • Patates püreli misket köfte
  • Püreli tavuk kapama
  • Patates püreli mantar güveç
  • Patates püreli tas kebabı
  • Kıymalı püre
  • Patates köfte
  • Tepside pratik kumpir
  • Patates püreli tavuk sote
  • Çanak köfte
  • Fırında püreli kavurma
  • Kaşarlı ve sütlü patates püresi
  • Püreli rosto köfte
  • Kremalı mantarlı bonfile patates püre
  • Patates mantısı
  • Salçalı patates ezmesi
  • Fırında patates püreli tavuk sote
  • Tart kalıbında patates salatası
  • Patates püreli fırında tavuk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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