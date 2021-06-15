Patates Püresi Nasıl Yapılır? Patates Püresi Tarifi

Sofralarımızda mutlaka yer edinen patates, bin bir çeşit yemeğin ana malzemesini oluşturmakta. Patates ile yapılan yemeklerin lezzetine doyum olmuyor.

Bunlardan birisi de genellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına getirdikleri patates püresidir. Patates püresi et ve tavuk yemeklerine ayrı bir lezzet vermekte. Etli yemeklerin vazgeçilmezi olan patates püresi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Patates Püresi Nasıl Yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Patates Püresi Tarifi işte tüm detaylar…

Yemeklerin yanına sıcak sıcak servis yaptığımız patates püresi, haşlanmış patateslerin püre haline getirilmesiyle hazırlanmış bir yemek çeşididir. Lezzeti ile damaklarda tat bırakan patates püresi genellikle; krema, sarımsak ve tereyağı ile birlikte hazırlanmakta olup bitkisel yağ, peynir, ekşi krema, maydanoz ve daha pek çok malzeme ile lezzetli hale getirilmekte. İşte patates püreli yemek çeşitleri neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

Patates Püresi Tarifi

Sofralarımızın vazgeçilmezi Patates Püresi Tarifi İçin Malzemeler şu şekildedir;

6 ila 8 tane patates

Su

2 kaşık tereyağı

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Patates Püresi Nasıl Yapılır?

Patates püresi için öncelikle almış olduğumuz patatesler soyulur. Daha sonra patatesler doğranır ve bol suda iyice kaynatılır.

Kaynayan patatesler yumuşadıktan sonra patatesler süzülür.

Ardından soğumadan içerisine tereyağı ilave edilir ve patatesler iyice ezilir.

Patatesleri ezdikten sonra içerisinde; Süt, tuz ve karabiber ilave edilir.

Patates püresi sıcak bir şekilde et, tavuk veya rosto yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Patates Püreli Yemek Çeşitleri

Patates püresi ile yapılan birbirinden lezzetli yemek çeşitleri şu şekildedir;

Püreli tepsi kebabı

Patates püreli misket köfte

Püreli tavuk kapama

Patates püreli mantar güveç

Patates püreli tas kebabı

Kıymalı püre

Patates köfte

Tepside pratik kumpir

Patates püreli tavuk sote

Çanak köfte

Fırında püreli kavurma

Kaşarlı ve sütlü patates püresi

Püreli rosto köfte

Kremalı mantarlı bonfile patates püre

Patates mantısı

Salçalı patates ezmesi

Fırında patates püreli tavuk sote

Tart kalıbında patates salatası

Patates püreli fırında tavuk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.