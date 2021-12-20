Otur Fatma tarifi | Otur Fatma tatlısı hangi yöreye ait?

Otur Fatma tatlısı hangi yöreye ait? Kocaeli ve çevresinde birçok ilçede yapılan Otur Fatma tatlısı oldukça lezzetli ve pratik bir kek harcından elde ediliyor. Peki ama Otur Fatma nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? Püf noktaları var mı? İşte merak edilen otur fatma tatlısının yapımı...

Otur Fatma tatlısı hangi yöreye ait? Kocaeli ve çevresinde birçok ilçede yapılan Otur Fatma tatlısı oldukça lezzetli ve pratik bir kek harcından elde ediliyor. Peki ama Otur Fatma nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? Püf noktaları var mı? İşte merak edilen otur fatma tatlısının yapımı...

Denenmiş ve tam tutan tarifiyle Otur Fatma tatlısını aşağıdaki reçeteye göre uygulayın. Fırınınızı iyi ayarlayın ve kontrollü bir şekilde pişirin.

Malzemeler

1 su bardağı un

2,5 su bardağı mısır unu

2 yumurta

1 su bardağından bir parmak eksik yoğurt

2 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

Öcelikle kabın içerisinde oda ısısındaki yumurta ve şekeri alıp çırpın. Üzerine yoğurt, mısır unu ve sıvıyağı ekleyerek karıştırın. Son olarak un ve kabartma tozunu ilave edip homojen bir kıvam olana kadar karıştırmaya devam edin.

Tepsinizi yağladıktan sonra harcı içerisine boşaltın. 160 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. 10-15 dakika kadar fırından çıkınca dinlendirmeye özen gösterin.

Afiyet olsun....

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.