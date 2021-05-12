NS Sposadan 2021 modası başlık
NS SPOSA Gelinlik ve abiyelerde 30 yılı aşkın tecrübesiyle, özgün tasarımlarını Türkiye’de 4 mağazasında olmak üzere başta Ortadoğu, Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya pazarlıyor.
Tasarımlarında geleneksel köklerden kopmadan günümüze adapte ediyor. Kendine özgü tasarımlarıyla, abiye ve gelinlik modellerinde öncü firmaları arasında gösteriliyor.
Bahar aylarının gelmesiyle, sevdikleriyle mutlu yarınlara adım atacak kadınlara birbirinden göz alıcı gelinlik sunan NS Sposa'da bohem, sade gibi modeller bu yıl da dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi 2021 yılında da vazgeçilmezler arasında yer alan dantel kumaşlar, çeşitlilik ve farklı modellerle kullanılabilme imkanı yaratmasıyla ön planda yer alıyor. En özel günlerinde zarif ve kusursuz bir görünüme sahip olmak isteyen gelin adaylarının gelinliklerine dantel ile hareket kazandırılıyor.
Çiçek detayları, gelinlikte muhteşem bir etki bırakırken, mutluluğa adım atan kadınların sadelik tutkusuna da cevap veriyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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