Lezzeti ile birçok yemekte kullanılan mozzarella peyniri yapımı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle ev ortamında mozzarella peyniri hazırlamak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki mozzarella peyniri nasıl yapılır? Mozzarella peyniri yaparken kullanılan malzemeler nelerdir? Mozzarella peyniri yaparken hangi ekipmanlar kullanılır? Mozzarella peyniri yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Lezzeti ile birçok yemekte kullanılan mozzarella peyniri yapımı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle ev ortamında mozzarella peyniri hazırlamak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki mozzarella peyniri nasıl yapılır? Mozzarella peyniri yaparken kullanılan malzemeler nelerdir? Mozzarella peyniri yaparken hangi ekipmanlar kullanılır? Mozzarella peyniri yaparken nelere dikkat edilmelidir?

İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan mozzarella peyniri birçok kişi tarafından sevilerek kullanılmaktadır. Bir peynir çeşidi olan mozzarella peynirini ev ortamında yapmak da oldukça basittir. Belirli adımlar takip edilerek enfes mozzarella peyniri yapmak mümkündür. İşte tüm detayları ile mozzarella peyniri nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Mozzarella peyniri nasıl yapılır?

Mozzarella peyniri yapmak için öncelikle bazı ekipmanları hazır etmemiz gerekir. Bu ekipmanlar şöyledir;

- Büyük bir tencere

- Tahta kaşık

- Uzun bir bıçak

- Kevgir

- Büyükçe bir plastik ya da cam kase

- Süzgeç

Isıölçer (Zorunlu değil)

Mozzarella peyniri yapmak için gerekli olan malzemeler ise şöyledir;

5 kg çiğ inek sütü

1 tatlı kaşığı limon tuzu (sitrik asit)

2 tatlı kaşığı peynir mayası

Öncelikle 5 kg çiğ inek sütümüzü geniş bir tencerenin içerisine alıyoruz. Daha sonra 1 tatlı kaşığı limon tozunu su içinde eriterek sütümüzün içine ilave edip karıştırma işlemine başlıyoruz.

Karıştırma işleminden sonra süt dolu tenceremizi ocağın üzerine alıyoruz ve sütümüzün 35 dereceye kadar kaynamasını bekliyoruz.

Bu sırada bir bardak soğuk suyun içerisine 2 tatlı kaşığı peynir mayası ekliyoruz ve bu karışımı ılık halde bulunun süte ilave ediyoruz. Yaklaşık yarım dakika boyunca sütümüzü karıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus sütümüzün çok kaynamaması gerektiğidir. Çok kaynayan süt kesilmeyebilir.

Altını kapattığımız tenceremizin kapağını kapatarak yaklaşık 10-15 dakika boyunca mayalanmasını sağlıyoruz.

Mayalanma sürecinden sonra tenceremizin kapağını açıyoruz ve kesilen sütümüzü enlemesine ve yanlamasına bıçak yardımı ile kesiyoruz. Bu işlem sayesinde kesik içerisinde bulunan su kolay bir şekilde atılacaktır.

Bu süreçte meydana gelen süt kesiğinin peynir altı suyundan dikkatli bir biçimde alınması gerekmektedir.

Bir süzgeç yardımı ile süt kesiği içinde barındıran peynir altı suyundan tamamen arındırılır.

Arındırılan peynir altı suyu tekrardan tencereye alınarak 80 dereceye kadar ısıtılır ve içerisine süzülen süt kesiği eklenir.

40-45 sn boyunca bekleyen süt kesiği kevgir vasıtasıyla su içerisinden alınır ve hafif bir şekilde yoğrulur. Sonra süt kesiği tekrardan peynir altı suyunun içerisine atılarak bu işlem 3 ya da 4 kere tekrarlanır. Mozzarella peyniri pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu işleme devam edilir.

Pürüzsüz bir hale gelen mozzarella peyniri sıcak su içerisinen alınarak top halinde soğuk suyu atılır. Bu sayede peynir katılaşmış olur.

Mozzarella peyniri yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Mozzarella peyniri yaparken bazı hususlara dikkat edilmelidir. Bu hususlar şöyledir;

Süt ısısı oldukça önemlidir. Mayalandırma işleminden önce sütün ideal sıcaklık olan 35 derecede olması gerekmektedir. Sütün fazla ısınması süt kesiğinin oluşmaması anlamına gelmektedir.

Yapılan mozzarella peynirine herhangi bir tuz ilave edilmediği için, üretilen peynirin en kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir. Uzun süre saklanılmak istenen mozzarella peyniri, kaya tuzu ilave edilmiş su içerisinde bekletilerek bu süreç uzatılabilir.

Mozzarella peyniri yapımı sırasında meydana gelen peynir altı suyu ise çeşitli şekillerde muhafaza edilerek kullanılabilir. Hamur işlerinde kullanılabilen peynir altı suyu, kaynatılıp içerisine yoğurt konulduğunda lor peynire dönüşür. Bir tülbent yardımı ile süzülen lor peyniri kahvaltılarda, böreklerde ve diğer hamur işlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.