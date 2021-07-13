Birçok kişi tarafından sevilerek yenen mozaik pastanın nasıl yapıldığı oldukça merak konusu. Peki mozaik pasta nasıl yapılır? Mozaik pasta yapılırken hangi malzemeler kullanılır? Mozaik pasta yapmanın püf noktaları nelerdir? Mozaik pastanın bir dilimi kaç kaloridir? Şekersiz fit mozaik pasta nasıl yapılır?

Kolay tarifi ve lezzeti ile birçok kişi tarafından sevilerek yapılan ve tüketilen mozaik pasta tarifi internette sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. İşte tüm detayları ile lezzetli bir mozaik pasta tarifi…

Mozaik pasta nasıl yapılır?

Mozaik pasta yapabilmek için öncelikle malzemeleri hazırlamamız gerekmektedir. Mozaik pasta için malzemeler şöyledir:

100 gram tereyağı

1.5 çay bardağı tozşeker

1.5 çay bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

350 gr pötibör bisküvi

Mozaik Pasta üzeri için

150 gr bitter çikolata

1 çay bardağı krema

İri dövülmüş antep fıstığı

Mozaik pasta yapmak için öncelikle 350 gram pötibörlerimizi bir kap içerisinde elimizle kırarak parçalarız. Parçaların çok küçük olmaması gerekmektedir.

Daha sonra 100 gram tereyağımızı kısık ateşte eritmeye başlarız.

Erimiş olan tereyağının içine 1.5 çay bardağı şeker, 1.5 çay bardağı süt ve 4 yemek kaşığı kakaoyu ekleriz.

Hazırladığımız karışımın içerisine önceden kırmış olduğumuz bisküvilerimizi ilave ederiz. Bisküvileri ilave ettikten sonra karıştırma işlemine devam ederiz.

Karıştırma işleminden sonra, bu karışımı kelepçeli bir kap içerisine koyarak derin dondurucuda yaklaşık 3 saat beklemesini sağlarız.

Bu sırada, kremamızı başka bir kapta ısıtmaya başlarız. Küçük parçalara ayırdığımız çikolataları da ilave ettikten sonra karıştırma işlemine devam ederiz.

3 saatin sonunda derin dondurucudan çıkarmış olduğumuz pastamızın üzerine hazırladığımız kremalı çikolatalı sosu ilave ederiz. Süslemek için ise üzerine Antep fıstığı serpiştiririz.

Bunun yanı sıra kuru ve taze meyveler ile de pastamızı süslememiz mümkün. Afiyet olsun.

Mozaik pasta yapılırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir?

Kolay bir tarifi olmasına rağmen mozaik pastalarda dikkat edilmesi gereken belli hususlar mevcuttur. Bu hususlar şunlardır;

Tereyağını eritmeye başladığımızda, yağın köpüklerinin alınması pastanın lezzetini arttıracaktır.

Karışım esnasında kuru meyve parçacıkları veyahut portakal kabuğu rendesi ilave ederek pastamızın lezzetini daha da arttırabiliriz.

Malzemeleri karıştırırken dikkat etmemiz gereken önemli bir husus vardır. Üstten alta doğru yapılacak bir karışım, bisküvilerin ufalanmasına neden olacaktır. Bisküvilerin çok kırılmaması için karışımı alttan üste doğru spatula yardımı ile karıştırmalıyız.

Mozaik pastamızın üzeri için hazırlayacağımız sosta oldukça önemlidir. Sosumuza eklediğimiz çikolatayı benmari usulü ya da krema vasıtasıyla eritmek mozaik pastamıza güzel bir lezzet katacaktır.

Bir dilim mozaik pasta kaç kaloridir?

Yukarıda bahsedilen malzemeler ile hazırlanan bir mozaik pastanın 90 gramlık porsiyonu yaklaşık olarak 330 kaloridir.

Şeker, çikolata, yağ gibi yüksek kalorili malzemelerin kullanıldığı mozaik pastanın kalorisi kullanılan malzemelerin miktarı azaltılarak düşürülebilir.

Düşük kalorili şekersiz mozaik pasta nasıl yapılır?

Malzemeler;

3 su bardağı yulaf

1.5 su bardağı ılık süt

2 muz

5 yemek kaşığı kakao

3/4 su bardağı pekmez

Şekersiz fit mozaik pasta için öncelikle sütümüzü kaynatmadan ısıtmamız gerekmektedir. Isınan süt ile yulafları bir kaba alarak, yulafların yumuşaması sağlanır. Daha sonra başka bir kabın içerisinde muzlar ezilir. Daha sonra tüm malzemeler tek bir kapta toplanarak, spatula yardımıyla alttan yukarı doğru karıştırılır. Karıştırılan malzemeler bir streç film üzerine alınır ve sıkıca sarılarak dondurucuya gönderilir. 1-2 saat boyunca dinlenen mozaik pasta dilemlere ayrılarak, şekersiz çikolata veyahut hindistan cevizi tozu ile servis edilir. Afiyet olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.