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TIMETURK / KADIN & AİLE / Milföyden elmalı kurabiye olur mu? Kolay elmalı milföy tatlısı nasıl yapılır? Milföylü elmalı tart nasıl yapılır?

Milföyden elmalı kurabiye olur mu? Kolay elmalı milföy tatlısı nasıl yapılır? Milföylü elmalı tart nasıl yapılır?

Milföyden elmalı kurabiye olur mu? Kolay elmalı milföy tatlısı nasıl yapılır? Milföylü elmalı tart nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detayları bu tarifte topladık. Denenmiş ve tam tutan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Canınız turta çektiğinde, isteğinizi bastırabilecek çıtır bir tarif! İşte milföy hamurundan elmalı turta tarifi.

2 Saat Önce
2022-10-10 13:45:37
Milföyden elmalı kurabiye olur mu? Kolay elmalı milföy tatlısı nasıl yapılır? Milföylü elmalı tart nasıl yapılır?

Milföyden elmalı kurabiye olur mu? Kolay elmalı milföy tatlısı nasıl yapılır? Milföylü elmalı tart nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detayları bu tarifte topladık. Denenmiş ve tam tutan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Canınız turta çektiğinde, isteğinizi bastırabilecek çıtır bir tarif! İşte milföy hamurundan elmalı turta tarifi.

Milföyden elmalı kurabiye olur mu?

Kolay bir tarif arıyor ve milföyden tatlı istiyorsanız milföyden elmalı kurabiye ya da diğer adıyla elmalı tart yapabilirsiniz

Kolay elmalı milföy tatlısı nasıl yapılır, malzemeler?

- 1 paket milföy hamuru

- 1 çay bardağı şeker

- 2 tatlı kaşığı tarçın

- yarım çay bardağı dövülmüş ceviz içi

Milföylü elmalı tart nasıl yapılır?

Öncelikle milföyü yapacağınız tepsiye dizin. Üzerine ceviz içini serpiştirin. Elmaları ince dilim yaparak şeker ve tarçın karışımının içerisine bulayın. Daha sonra tepsiye dizmiş olduğunuz milföyün üzerine yerleştirin.

Milföyün kenarlarını boş bırakmaya çalışın. Dilerseniz bir milföy hamuru ile üzerine şekil verebilir ya da kenarlarına bir kat daha çıkabilirsiniz.

Cevizi içi yerine dışına da serpebilirsiniz.

180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

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