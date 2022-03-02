Mercimek çorbası nasıl yapılır? Tam ölçü mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü pastane usulü bir mercimek çorbası yapmak aslında çok basit. Bu tarife göre kıvamında mercimek çorbası yapabilirsiniz. Peki ama mercimek çorbası malzemeleri neler? Çorbacılarda içtiğimiz mercimek çorbasını nasıl yaparız? İşte tarifi...