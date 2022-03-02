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Mercimek çorbası nasıl yapılır? Tam ölçü mercimek çorbası tarifi
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Mercimek çorbası nasıl yapılır? Tam ölçü mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü pastane usulü bir mercimek çorbası yapmak aslında çok basit. Bu tarife göre kıvamında mercimek çorbası yapabilirsiniz. Peki ama mercimek çorbası malzemeleri neler? Çorbacılarda içtiğimiz mercimek çorbasını nasıl yaparız? İşte tarifi...

1 Saat Önce
2022-03-02 07:49:39
Mercimek çorbası nasıl yapılır? Tam ölçü mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası yapmak aslında oldukça basit. İşte bu tarifle tam kıvamında mercimek çorbası yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 su bardağı mercimek
  • 1 adet küçük havuç
  • Yarım soğan
  • Yarım patates
  • 5 su bardağı su (kontrollü)
  • Tuz, karabiber, zerdeçal
  • 2 yemek kaşığı yemeklik yağ

Öncelikle yağı tencereye alıp içerisine doğranmış soğanları ekleyin.

Üzerine havuç ve patatesi de küçük doğrayıp ilave edin. Kavrulan sebzelerin üzerine baharatları ekleyip karıştırın.

Son olarak suyunu ilave edip kaynayıncaya kadar kapağı kapalı bekletin.

Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve birkaç dakika kadar demlendirin.

Şimdiden afiyet olsun... .

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