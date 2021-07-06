Kolay ve pratik yapısı ile öğünlerimizi süsleyecek hamur kızartması tarifi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle birkaç malzeme ile mayasız hamur kızartması hazırlamak oldukça basit. Peki mayasız hamur kızartması nasıl yapılır? Mayasız hamur kızartmasının malzemeleri nelerdir? Mayasız hamur kızartmasının püf noktaları nelerdir? Fazla yağ çekmeden mayasız hamur kızartması nasıl yapılır?

Birçok kişi mutfağa girip çok zahmetli yemekler yapmaktan çekinebilir. Özellikle hamur işi gibi saatlerimizi mutfakta harcayacağımız yemekler yapmaktan hoşlanmayabiliriz. Fakat bu sorunu çözmek için elimizde oldukça pratik ve basit bir hamur işi tarifi var: mayasız hamur kızartması yapmak. Birkaç malzeme ile, puf puf şeklinde hamur kızartması yaparak, öğünlerimizi zenginleştirebiliriz. İşte tüm detayları ile lezzetli ve zahmet gerektirmeyen mayasız hamur kızartması tarifi.

Lezzetli ve pratik mayasız hamur kızartması nasıl yapılır

Öncelikle mayasız hamur kızartması tarifimizi yaparken malzemelerin eksik olmamasına dikkat ederiz. Her ne kadar mayasız hamur kızartması az malzeme ile yapılsa da, malzemelerin ölçülerini iyi ayarlamamız gerekir. Aksi taktirde lezzetli ve puf şeklinde bir mayasız hamur kızartması elde edemeyiz.

Lezzetli ve pratik mayasız hamur kızartması için malzemeler;

1 yumurta (oda ısısı)

1/2 (yarım) su bardağı yoğurt (oda ısısı)

1/2 (yarım) paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

2-2, 5 su bardağı un

Kızartmak için sıvı yağ

Yukarıdaki malzemeleri hazırlayarak mayasız hamur kızartma işlemimize başlıyoruz.

Daha sonra bir kabın içine yarım su bardağı yoğurdumuzu, 1 çay kaşığı tuzumuzu ve yarım paket kabartma tozumuzu alıp malzemeler iyice karışına kadar çırpıyoruz.

Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra elediğimiz unumuzu, yavaş yavaş önceden karıştırdığımız malzemelerin içine ekliyoruz. Eklediğimiz un ile birlike, hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurma işlemi hamurumuz yumuşak bir kıvam alana kadar devam etmelidir.

Hamurumuzu yoğurduktan sonra ise 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakmalıyız.

Dinlenen hamurumuzu alıp, üzerine un serptiğimiz tezgahın üzerine koyarız. Burada yaklaşık 1-2 cm kalınlığında olacak şekilde hamurumuzu açarız. Açtığımız hamuru küçük kare parçalara bölerek, önceden ısıtmaya başladığımız kızgın yağın içine ekleriz.

Eğer mayasız hamur kızartmalarımızın daha fazla kabarmasını istiyorsak kullandığımız tavayı daha küçük, yağı ise daha fazla tutmamız gerekir.

Fazla yağ çekmeden mayasız hamur kızartması yapmak

Özellikle sabah kahvaltılarında veya çay yanında lezzetli bir alternatif olarak pişirilebilecek mayasız hamur kızartması veyahut diğer ismiyle pişi yaparken çok fazla yağ çekmesi bazı durumlarda hamur kızartmamızın lezzetine gölge düşürebiliyor. Bu sebeple fazla yağ çekmeden mayasız hamur kızartması yapmak tarifimizin lezzetini arttıracaktır.

Öncelikle mayasız hamur kızartması için hazırlanan hamurumuzun çok katı bir halde olmaması gerekir. Eğer hamur kızartmamız mayalı değil ise, hamurumuza birazcık soda ekleyerek dinlenmesini sağlayabiliriz. Dinlenen hamurumuzu açıp şekil verme esnasında hamurumuzun kalınlığı önemli bir adımdır. Eğer hamurumuzu çok kalın veyahut çok ince bir şekilde açarsak bu mayasız hamur kızartmamızın puf puf olmamasına ve fazla yağ çekmesine sebebiyet verir.

Şekil verdiğimiz mayasız hamur kızartmalarımızı pişirken dikkat etmemiz gereken en temel kurallardan biri hamurlarımızı yağ içinde bekletme süremizin kısa olmasıdır. Eğer hamurlarımızı yağ içinde fazla bırakırsak, mayasız hamur kızartmalarımız çok fazla yağ çekeceklerdir ve puf puf olamayacaklardır. Bu sebeple önceden ısıtmaya başladığımız yağımızın kızmaya başlamasıyla birlikte mayasız hamur kızartmalarımızı da pişirmeye başlarız. Böylelikle hamurlarımız kızgın ateşte hemencecik pişer.

Son işlem olarak ise mayasız hamur kızartmalarımızı yağdan çıkarttıktan hemen sonra peçetenin üzerine koyarak fazla yağı süzmektir. Böylelikle mayasız hamur kızartmamız fazla yağından kurtulmuş olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.