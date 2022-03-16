Leblebi helvası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Mart’ta İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yediği öğle yemeğinde ikram edilen leblebi helvasının tarifi birçok kişinin gündeminde yer aldı. Peki, Leblebi helvası nasıl hazırlanır?

Yunan Başbakanı Miçotakis'e İstanbul'daki yemekte ikram edilen leblebi helvası, Atina'da, iki ülke arasındaki gergin havanın yumuşamasını amaçlayan yeni dönemin adeta sembolü oldu. Hatta Yunan Şef Akis Petrecikis, Emine Erdoğan'ın kitabındaki tarifiyle televizyonda leblebi helvası pişirecek. Bu nedenle Leblebi helvası tarifi merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

Leblebi helvasının malzemeleri nelerdir?

100 gr leblebi

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı şeker

¾ su bardağı süt

Leblebi helvası nasıl yapılır?

1-100 gr leblebi mutfak robotunda toz haline getirilir.

2-Mutfak robotu yoksa havanda döverek de toz haline getirebilirsiniz.

3-Bir tavada tereyağı eritilir. Üzerine leblebi tozu eklenir ve rengi değişene kadar kavrulur.

4-Daha sonra şeker ve süt ilave edilir. Süt çekilinceye kadar tahta kaşıkla karıştırılır.

5-Süt tamamen çekildiğinde, helva servis tabaklarına alınır ve servis edilir.

Not: İsteğe göre Maraş dondurması ile birlikte sunabilirsiniz. Afiyet olsun.

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