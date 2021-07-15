Pastanelerde lezzetle yenilen pofuduk açmaların tarifi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki pofuduk açma nasıl yapılır? Pofuduk açmanın malzemeleri nelerdir? Kuru mayalı pofuduk açma yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Lezzetiyle tadı damaklardan düşmeyen kuru mayalı pofuduk açma tarifi internette birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Yumuşacık hamuru ve tam pişmiş kıvamıyla kahvaltılarımıza misafir ettiğimiz pofuduk açmaların yapımı oldukça basittir. İşte tüm detayları ile kuru mayalı pofuduk açma tarifi…

Kuru mayalı pofuduk açma nasıl yapılır?

Pofuduk açmalar yapabilmek için öncelikle malzemelerimizi hazırlamamız gerekmektedir. Kuru mayalı pofuduk açma tarifi için malzemeler şöyledir;

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık su

1 yumurta ( sarısı üzerine)

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kuru maya

5 su bardağı un

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Çörekotu

İlk olarak tarifimize başlamadan önce, sıvı malzemelerinin ılık olmasına dikkat etmeliyiz. Sıvı malzemelerin ılık olması, mayanın daha etkili olmasını sağlayacaktır.

Bu noktaya dikkat ettikten sonra un haricindeki tüm malzemeleri bir kaba koyarak karıştırmaya başlarız.

Karıştırma işlemi devam ederken maya, şeker ve tuzumuzun iyice erimesiyle unumuzu yavaş yavaş ilave ederiz.

Unumuzu ilave ettikten sonra, hamurumuzu yumuşak bir kıvama erişinceye kadar yoğurmaya devam ederiz.

Daha sonra yoğurduğumuz hamuru yaklaşık 1 saat mayanın etkisini gösterebilmesi için dinlendiririz.

60 dakika sonra dinlenen hamurumuzu alarak parçalara ayırırız. Parçaların boyutu bir elma boyutundan biraz daha küçük olabilir.

Hamur bölme işleminden sonra hamurlar önceden yağlanmış tahta üzerine alınarak, burgu şekline getirilir.

Burgu şekline getirilen hamur topları, önceden yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Üzerine yumurta sarısı ve çörek otu ilave edilerek. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına konularak, pişmesi beklenir. Piştikten sonra sıcak sıcak yenilebilir. Afiyet Olsun.

Kuru mayalı pofuduk açma tarifinin püf noktaları nelerdir?

Kuru mayalı pofuduk açma tarifi yaparken dikkat edilmesi gereken belli hususlar mevcuttur. Bu hususlar şöyledir;

Eklenen sıvı yağ ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Sıvı yağın ılık olması mayanın etkinleşmesi için oldukça önemlidir.

Fırındayken açmaların üzerinin kızarmasına dikkat edilmelidir.

Açmaların üzerine soda ilave edilerek lezzeti arttırılabilir.

Kuru mayalı pofuduk açma tarifi kaç kaloridir?

Yapılan açmaların bir adeti 162 kaloridir. Her bir açma 16,3 gram karbonhidrat, 9,6 gram yağ ve 2,5 gram protein bulundurulur. İçerdiği karbonhidrat ve yağ sayesinde enerji veren ve besleyen bir besin türüdür. Bunun yanı sıra kilo alınmasını da sağlayabileceğinden dolayı kuru mayalı pofuduk açmalar yenirken dikkatli olunmalıdır.

Farklı açma türleri nelerdir?

Kuru mayalı pofuduk açmalar sade yapılabileceği gibi birçok farklı içerikle de yapılabilir. Bunlardan biri peynirli pofuduk açma tarifidir. Peynirli pofuduk açma için malzemeler şöyledir;

3,5 su bardağı un

1,5 çay bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

100 gram soğuk tereyağı

1,5 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için:

250 gram ezine peyniri

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Peynirli kuru mayalı açma yapmak için yukarıda bahsedilen adımlar takip edilir. Tek fark ise hamurlar eşit parçaya bölündüğünde içerisine 250 gramlık ezine peynir ilave edilir. Daha sonra üzerine yumurta sarısı ilave edilip, pişmesi için önceden ısıtılmış fırına gönderilir.

Yapılabilecek diğer açma çeşitleri ise şöyledir;

Zeytinli açma

Kaşarlı açma

Salamlı açma

Pastırmalı açma

Çavdarlı peynirli açma

Örgü açma

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.