Kuru Maya ile Ekmek Nasıl Yapılır? Ekmek Tarifi

Organik ve sağlıklı bir şekilde beslenen insanlar evlerinde ekmek yapım hakkında araştırmak yapmakta. Evinizde ekmek yapmak artık çok kolay. Birbirinden pratik ve kolay bir şekilde evinizde ekmeğinizi yapabilirsiniz.

Evinizde ekmeğinizi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta mayalanma sürecidir. Hamurun mayalanması ve iki katına çıkması için bekleyin ve ondan sonra ekmeğinizi pişirmeye başlayın. İşte ekmek yapımı hakkında merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık.Kuru Maya ile Ekmek Nasıl Yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Ekmek tarifi işte tüm detaylar…

Kuru Mayalı Ekmek Tarifi İçin Malzemeler

Lezzetli ve organik ekmek tarifi için malzemeler;

4 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı kuru maya

Üzeri için:

Yoğurt

Kuru Mayalı Ekmek Yapımı

Kuru mayalı ekmek nasıl yapılır? Ekmek yapımı için ilk olarak boş bir kabın içerisine evinizde bulunan kuru mayayı ilave edin. Ardından kurumayayı aktifleştirmek için, üzerine ılık su ve toz şeker ilave ediniz.

Ekmek yapımı için ilk olarak boş bir kabın içerisine evinizde bulunan kuru mayayı ilave edin. Ardından kurumayayı aktifleştirmek için, üzerine ılık su ve toz şeker ilave ediniz. Daha sonra şeker ve mayayı iyice karıştırın. Karışımı yaklaşık 10 dakika bekletiniz.

Ardından farklı bir kabın içerisine tuz ve un ilave edin. Unun ortasını çukur şeklinde açın ve mayalı karışımı yavaş yavaş içerisine ekleyin.

Hamur kıvamına gelinceye kadar iyice yoğurun.

Daha sonra hazırladığınız hamurun üzerini streç bir film ile iyice kapatın. Hamurunuzun hava almamasına özen gösterin. Bu şekilde 45-60 dakika kadar bekleyin.

Mayalamış olduğunuz hamur kabardığında tezgâha un serpiştiriniz. Ardından hamurunuzu 8 eşit parçaya bölün.

Hamur parçalarını birkaç kez yoğurun ve yuvarlak hale getirin.

Ekmek yapımına geçildiği üzere hamurunuzun üzerine çizik atın ve yağlı kâğıt serili fırın tepsisine alınız.

Son olaraktan hazırlamış olduğunuz hamurların üzerine bir fırça yardımıyla yoğurt sürün. Ardından 200 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirmeye bırakın.

• Ekmeğiniz piştikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.