Krep nasıl yapılır? Portakallı krep nasıl yapılır?

Krepler, birçok kişi tarafından kahvaltılarda sıklıkla tüketilen yiyeceklerin başında gelmektedir. Özellikle pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olabilecek lezzetli krepler yapmak birçok kişi için oldukça önemli bir şeydir. Bu sebeple iyi bir krep yapmak için birçok kişi internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki iyi bir krep nasıl yapılır? İyi bir krep yaparken hangi malzemeler kullanılır? İyi bir krep yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Süt kullanmadan krep yapılabilir mi? Farklı krep çeşitleri nelerdir? Portakallı krep nasıl yapılır?

Krepler, birçok kişi tarafından kahvaltılarda sıklıkla tüketilen yiyeceklerin başında gelmektedir. Özellikle pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olabilecek lezzetli krepler yapmak birçok kişi için oldukça önemli bir şeydir. Bu sebeple iyi bir krep yapmak için birçok kişi internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki iyi bir krep nasıl yapılır? İyi bir krep yaparken hangi malzemeler kullanılır? İyi bir krep yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Süt kullanmadan krep yapılabilir mi? Farklı krep çeşitleri nelerdir?

Krepler, birçok kişi tarafından kahvaltılarda sıklıkla tüketilen yiyeceklerin başında gelmektedir. Özellikle pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olabilecek lezzetli krepler yapmak birçok kişi için oldukça önemli bir şeydir. Bu sebeple iyi bir krep yapmak için birçok kişi internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki iyi bir krep nasıl yapılır? İyi bir krep yaparken hangi malzemeler kullanılır? İyi bir krep yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Süt kullanmadan krep yapılabilir mi?

Türk yemek kültüründe de akıtma olarak bilinen ve daha çok tuzlu hali kullanılan krepler, birçok kişi tarafından lezzetle tüketilmektedir. Özellikle kahvaltılara farklı bir alternatif olması sebebiyle tercih edilen krepler, pazar kahvaltıları başta olmak üzere birçok kişinin vazgeçilmezi arasındadır. Tuzlu ve tatlı şekillerde yenebilen krepler, çeşitli meyve veyahut soslar ile tüketilebilmektedir. Bu noktada iyi bir krep yapmak isteyen birçok kişi, internet üzerinden krep nasıl yapılır? sorusunun cevabını aramaktadır. İşte tüm detayları ile krep tarifi…

İyi bir krep yaparken kullanılan malzemeler nelerdir?

İyi bir krep yapabilmek için öncelikle malzemelerimizi hazırlamamız gerekmektedir. Malzemeler şöyledir;

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

6 yemek kaşığı tepeleme un

1 çay kaşığı tuz

İyi bir krep nasıl yapılır?

Öncelikle 1 su bardağı sütümüz ile 1 su bardağı suyumuzu derin bir kabın içine alıyoruz.

Daha sonra 6 yemek kaşığı tepeleme unu bu karışıma ilave edip, yavaşça karıştırmaya başlıyoruz.

Karıştırma işlemi devam ederken 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı ve 2 adet yumurtamızı bu karışıma ilave ediyoruz.

Karıştırma işlemine, karışımımız pürüzleşene kadar devam ediyoruz. Karışımımızda herhangi bir topaklanma olmadığını ve malzemelerin birbiri içerisine tamamıyla karıştığını gördüğümüzde karıştırma işlemini sonlandırıyoruz.

Karıştırma işlemi bittikten sonra karışımımızı 5 dakika boyunca dinlendirmemiz gerekmektedir.

Dinlenme işleminden sonra bir kepçe yardımıyla aldığımızı karışımızı ateş vasıtasıyla kızgınlaşan tavanın üzerine ilave ediyoruz. Eklediğimiz harcın ince bir şekilde tavaya yayılmasına özen gösteriyoruz.

Pişirme işlemini orta ateşte ve kreplerimiz göz göz olana kadar devam ediyoruz. Tüm harcımızı bu şekilde kullanıyoruz. Krepler hazır olduktan sonra sıcak sıcak tüketilebilir.

İyi bir krep yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Her ne kadar kullanılan malzemelerin azlığı ve yapımı sebebiyle krep yapımı kolay olarak görülse de, belli durumlarda istenilen sonuçlar elde edilmeyebilir. Bu sonuçları yaşamamak için dikkat etmemiz gereken belli hususlar mevcuttur. Bu hususlar şöyledir;

Hazırladığımız karışım eğer pürüzsüz bir kıvamda değil ise karışımımızı süzgeçten geçirip beş dakika boyunca bekleterek pürüzsüz bir yapı elde edilebilir.

Bir diğer nokta ise kullandığımız tava ile alakalıdır. Eğer kullandığımız tava yanmaz ve yapışmaz bir yapıda olur ise kreplerimiz daha düzgün şekillerde olur.

Süt kullanmadan krep yapılabilir mi?

Süt kullanmak istemeyen veyahut süte karşı alerjisi olan krep severler, krep yapmak için verilen ölçülerde süt miktarı kadar su ilave ederek krep yapabilirler. Bunun yanı sıra alternatif olarak soya sütü ile de iyi bir krep yapılabilir.

Farklı krep çeşitleri nelerdir?

Portakallı krep

Peynirli tatlı krep

Yoğurtlu krep

Kakaolu krep

Bebekler için krep

Sütsüz krep

Karabuğday unlu krep

Çikolatalı muzlu krep

Çikolatalı çilekli krep

Muzlu rulo krep

Ispanaklı krep

Tavuklu krep

Krep kanepe

Üç peynirli krep pasta

Fırınsız krep pasta

Etli krep

Fırında rulo krep

Krepten Manisa bohça kebabı

Çikolatalı krep pasta

Portakallı krep nasıl yapılır?

Farklı krep çeşitlerinden biri portakallı kreptir. Portakallı krep yapabilmek için gerekli malzemeler şöyledir;

3 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

5 yemek kaşığı un

Portakal sosu için:

4 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı bal

2 adet portakal suyu

2 adet rendelenmiş portakal kabuğu

Krepleri pişirmek için:

1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı

Öncelikle krep hamuru hazırlayarak portakallı krep yapımına başlıyoruz. Bir kabın içerisine elenmiş un, süt ve yumurtalarımızı ilave ederek karıştıma işlemine başlıyoruz. Karışımımız pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz.

Daha sonra bir yemek kaşığı ayçiçek yağını ekleyerek karıştırma işlemimize devam ediyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra krep hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz.

Krep hamurumuz dinlendikten sonra bir kepçe yardımıyla yağladığımız tavamızın üzerine ilave ediyoruz. Kreplerimizin her iki tarafı tam anlamıyla piştikten sonra tavamızdan alıyoruz.

Kreplerimiz piştikten sonra portakal sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Öncelikle bir tavada tereyağını eritiyoruz. Portakal suyu, bal ve portakal rendesi ekleyerek, sosumuz koyu bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz.

Sosumuz piştikten sonra isteğimize göre portakal sosuna bulayarak servis ediyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.