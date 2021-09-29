Kozalak şurubunu evde kendiniz hazırlayabilirsiniz

Kozalak şurubu mevsimsel hastalıkları tedavi ettiği gibi vücut direncini de artırıyor. Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için bu şurubu evde mutlaka yapmayı denemelisiniz. Peki kozalak şurubu evde nasıl hazırlanır? Kozalak şurubunun vücudumuza faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Çam, köknar ve servi gibi iğne yapraklı ağaçların genellikle yuvarlak ve tepesi koni biçiminde olun odunsu meyvesine kozalak denir. Kozalaktan hazırlayacağınız şurup yakalandığınız mevsimsel hastalıkları doğal yolla kolayca atlatmanızı sağlar. Vücudunuzu dirençli hale getirir ve enfeksiyon hastalıklarından korunmanızı sağlar. Gelin kozalak şurubunun faydalarını daha yakından inceleyelim...

Kozalak şurubu astıma ve bronşite faydalıdır. Bağışıklığı güçlendirir ve bu sayede mevsimsel hastalıkları kolay atlatmanızı veya yakalanmamanızı sağlar.

Nefes darlığına iyi gelen bu şurup solunum yollarını açar, enfeksiyon hastalıklarını tedavi eder. (Bronşit ve akciğer iltihabı gibi)

Kronikleşen bir öksürüğünüz varsa bu şurup sizin yardımınıza koşar, öksürüğünüzü ortadan kaldırır. Boğaz ağrılarını geçirir ve virüslerin, bakterilerin, mikropların vücuttan atılmasına katkıda bulunur.

Diş ve diş eti rahatsızlıklarından muzdaripseniz kozalak şurubunu gargara suyu olarak kullanabilirsiniz. Ağzınız ve dişleriniz bu gargara sayesinde temizlenecektir. Aynı zamanda da ağız içindeki yaralarınıza şifa olacaktır.

Akciğerlerinizi temizleyip solunum yollarını rahatlatan bu şurup saçlara da faydalıdır. Saçları besleyip hızlı uzamalarına ve canlı gözükmelerine katkı sağlar. Stresinizi azaltır, vücudunuzu gevşetip sakinleştirir.

Peki kozalak şurubu nasıl yapılır?

Kozalak şurubu yaparken çam kozalağı kullanmalısınız. Büyük bir tencerenin içerisini suyla doldurup içerisine 20-25 tane çam kozalağı atın. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp gece boyunca dinlenmeye bırakın. Sabah kalktığınızda ilk işiniz bu suyu dökmek olsun. İlk su döküldükten sonra içerisine 1 litre temiz içme suyu ekleyin. Bu suyla birlikte kozalakları ocağa alıp yaklaşık 3 saat kaynatın. Kaynama işlemi tamamladıktan sonra içerisine iki buçuk su bardağı toz şeker ilave edip ocağın altını kısın. Bu karışım kısık ateşte şurup kıvamına gelmelidir. Kıvama geldikten sonra ocağın altını kapatın ve şurubu oda sıcaklığında soğutun. Soğuyan şurubu cam kavanozlara dökün. Fakat dökerken kozalakları kavanoza eklemeyin sadece sıvı karışım kullanılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.