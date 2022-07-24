Kolay tatlı tarifleri neler? Pratik ve lezzetli tatlı fikirleri
Kolay tatlı fikirleri neler? Pratik tatlı tarifleri nedir?
2022-07-24 14:34:02
Sohbetlerin vazgeçilmezi olan tatlı, bir çay, kahve yanında mutlaka sunulmakta. Kültürümüzde ayrı bir yere sahip olan tatlılar, bir akşam yemeği sonunda mutlaka yer almaktadır. Kolay bir şekilde misafirlerinize ikram edeceğiniz tatlı tariflerini sizler için derledik. İşte detaylar.
KOLAY TATLI TARİFLERİ
Süt Şerbetli Haşhaşlı Tatlı Tarifi İçin Malzemeler
Keki için:
3adetyumurta
3yemek kaşığışeker
3yemek kaşığısüt
3yemek kaşığısıvı yağ
3yemek kaşığıun
3yemek kaşığıirmik
1yemek kaşığımavi haşhaş tohumu
1paketkabartma tozu
1paketvanilin
Şerbeti için:
1,5su bardağısüt
1su bardağışeker
Üzeri İçin:
1su bardağıhindistan cevizi
Kedidilli Tiramisu Tarifi İçin Malzemeler
1paketkedidili bisküvi
Kreması için:
2adetyumurta sarısı
2yemek kaşığıun
1yemek kaşığımısır nişastası
4yemek kaşığıtoz şeker
3su bardağısüt
200gramlabne
200gramkrema
Bisküvileri ıslatmak için:
1,5yemek kaşığıkahve
1,5yemek kaşığı
toz şeker1,5su bardağıılık su
Üzeri için:
3yemek kaşığıkakao
Sultan Sarması Tarifi İçin Malzemeler
1su bardağıtoz şeker
1,5su bardağıun
3yemek kaşığıkakao
1litresüt
1yemek kaşığıtereyağ
1paketvanilin
1,5su bardağıhindistan cevizi
2paketkrem şanti
LEZZETLİ TATLI FİKİRLERİ NELER?
- Waffle
- Tiramisu Tarifi ( Kek ile ).
- Muhallebili Kadayıf
- Vişneli Cevizli Brownie .
- Portakallı Revani Tarifi
- Kabak Tatlısı Tarifi.
- Kremalı revani tarifi.
- Fırın sütlaç tarifi.
- Haşhaşlı şekerpare tarifi.
- Kupta irmik tatlısı tarifi.
- İncir tatlısı tarifi.
- Bayram tatlıları: Tulumba.
- Fincanda çikolatalı puding tarifi.
- Şambali tarifi.
- Elmalı Turta.
- İrmik Tatlısı.
- Pekmezli Muhallebi.
- Fırında Helva.
- İncir Tatlısı
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