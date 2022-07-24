Kolay tatlı tarifleri neler? Pratik ve lezzetli tatlı fikirleri

Kolay tatlı fikirleri neler? Pratik tatlı tarifleri nedir?

Sohbetlerin vazgeçilmezi olan tatlı, bir çay, kahve yanında mutlaka sunulmakta. Kültürümüzde ayrı bir yere sahip olan tatlılar, bir akşam yemeği sonunda mutlaka yer almaktadır. Kolay bir şekilde misafirlerinize ikram edeceğiniz tatlı tariflerini sizler için derledik. İşte detaylar.

KOLAY TATLI TARİFLERİ

Süt Şerbetli Haşhaşlı Tatlı Tarifi İçin Malzemeler

Keki için:

3adetyumurta

3yemek kaşığışeker

3yemek kaşığısüt

3yemek kaşığısıvı yağ

3yemek kaşığıun

3yemek kaşığıirmik

1yemek kaşığımavi haşhaş tohumu

1paketkabartma tozu

1paketvanilin

Şerbeti için:

1,5su bardağısüt

1su bardağışeker

Üzeri İçin:

1su bardağıhindistan cevizi

Kedidilli Tiramisu Tarifi İçin Malzemeler

1paketkedidili bisküvi

Kreması için:

2adetyumurta sarısı

2yemek kaşığıun

1yemek kaşığımısır nişastası

4yemek kaşığıtoz şeker

3su bardağısüt

200gramlabne

200gramkrema

Bisküvileri ıslatmak için:

1,5yemek kaşığıkahve

1,5yemek kaşığı

toz şeker1,5su bardağıılık su

Üzeri için:

3yemek kaşığıkakao

Sultan Sarması Tarifi İçin Malzemeler

1su bardağıtoz şeker

1,5su bardağıun

3yemek kaşığıkakao

1litresüt

1yemek kaşığıtereyağ

1paketvanilin

1,5su bardağıhindistan cevizi

2paketkrem şanti

LEZZETLİ TATLI FİKİRLERİ NELER?