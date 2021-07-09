Kolay mercimek köftesi nasıl yapılır?

Mercimek köftesi birçok kişi tarafından yapılan ve afiyetle tüketilen yemeklerin başında gelmekte. Yapımının çok zorlamaması ve oldukça lezzetli olması birçok kişi tarafından iyi bir alternatif olarak görülür. Peki lezzetli ve pratik bir mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesinin malzemeleri nelerdir? İyi bir mercimek köftesi yapılırken nelere dikkat edilir? İyi bir mercimek köftesi nasıl yoğrulur?

Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan mercimek köftesi birçok kişi tarafından sıklıkla tercih edilmekte. Her ne kadar yapılışı meşakkatli gözükse de aslında yarım saat içinde yapılabilecek bir yemek. Bu sebeple kullanılan malzemelerin her evde bulunabilecek malzemeler olması ve pratik bir şekilde yapılabilecek mercimek köftesinin tarifide birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte tüm detayları ile lezzetli ve kolay bir mercimek köftesi tarifi…

Kolay mercimek köftesi için gereken malzemeler

Kolay ve lezzetli mercimek köftesi yapmadan önce malzemelerimizi hazırlamamız gerekir. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler şunlardır:

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

3 su bardağı sıcak su

1,5 su bardağı ince bulgur

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet taze soğan

1/2 demet maydanoz

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Bu malzemeler ile 6 kişilik kolay mercimek köftesi hazırlanabilir. Her porsiyon 348 kcal'dir

Kolay mercimek köftesi tarifi

Mercimek köftesi yapımı işlemimize öncelikle iyice yıkadığımız 1,5 su bardağı kırmızı mercimekleri sıcak suda kaynatarak başlıyoruz.

Daha sonra suyunu çekmeye başlayan mercimeğin içine 1,5 su bardağı ince bulguru ekliyoruz. İnce bulgurumuzu ekledikten sonra, tenceremizi ocaktan alıyoruz.

Ocaktan aldığımız tencerenin kapağını kapatarak ince bulgurun ve mercimeğin su içerisinde şişmesi için yaklaşık 15 dakika kadar beklememiz gerekmektedir.

Mercimekler ve ince bulgurlar şişerken, bir tava alıp içerisine zeytinyağı ekleriz.

Daha sonra kızan zeytinyağının içerisine küp küp doğradığımız 2 adet kuru soğanımızı ekleriz.

Soğanlarımızın 5 dakika boyunca pembeleşinceye kadar kavrulması gerekmektedir.

Bu işlem gerçekleştikten sonra sırayla 1 yemek kaşığı biber salçasını, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1,5 tatlı kaşığı tuzu, 1'er çay kaşığı pul biber ve kimyonu da dahil ederek karışımımızı 3-4 dakika boyunca güzelce karıştırıyoruz.

Karıştırma işlemi bittikten sonra, şişmiş halde duran bulgur ve mercimeğimizin içine kavurmuş olduğumuz soğanlı-salçalı karışımı ekleriz.

Ardından, 5 adet taze soğanımızı ve 1/2 demet maydonozumuzu doğrayıp, hazırladığımız karışımın içine dahil ederiz.

En son adımda ise, tüm malzemeleri birbiri ile iç içe geçene kadar karıştırmamız gerekmektedir. Malzemeler ayrı ayrı seçilmeyene dek bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Yoğurduğumuz mercimek köftesini, avuç içimizde sıkarak servis tabağına alabiliriz. Marul, roka, göbek, keçi kulağı gibi yeşillikler ile sunabiliriz.



Kolay mercimek köftesi püf noktaları

Kolay mercimek köftesi yaparken dikkat etmemiz gereken belli hususlar mevcuttur. Bu hususlardan ilki mercimek köftelerinin dağılmaması için mercimek ve bulgur oranının çok iyi tutturulması gerekmektedir. Aksi taktirde bir malzemeden fazla veya eksik konulması mercimek köftelerinin lezzetini düşürecektir. Ayrıca mercimeklerin ve bulgurların iyi bir şekilde şişmesi gerekmektedir. İyi şişmeyen mercimekler ve bulgurlar, mercimek köftelerinin sert kalmasına neden olur. Son olarak ise servis esnasında dikkat etmemiz gereken bir husus mevcuttur. Eğer mercimek köftelerimizin servis anında kurumamasını istiyorsak, üzerlerine marul yaprakları koyarak servis etmeliyiz. Böylelikle mercimek köftelerimiz uzun bir süre kuramadan veyahut dağılmadan muhafaza edilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.