Kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska nasıl yapılır?

Lezzetiyle yemeklerimizin vazgeçilmez sebzelerinden biri olan lahana ile farklı ve leziz yemekler yapmak mümkün. Özellikle birçok bölgede lahana sarması başta olmak üzere çeşit çeşit lahana yemekleri yapılmaktadır. Lahana ile yapılacak bir diğer alternatif yemek ise kıymalı zeytinyağlı lahana kapuskadır. Kıymalı zeytinyağlı lahana kapuskası, mutfakta çok zaman geçirmek istemeyen veyahut lahana sarması gibi meşakkatli bir yemek yerine daha kolay, pratik ve bir o kadar da lezzetli yemek yapmak isteyenler için oldukça ideal bir yemektir. Peki kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska nasıl pişirilir? Kıymalı zeytinyağlı lahana kapuskanın malzemeleri nelerdir? Kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska yemeği yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Türk mutfağının vazgeçilmez sebzelerinden olan ve birçok yemekte kullanılabilen lahana, pratik ve kolay bir tarif arayanlar içinde muazzam bir seçenek. Lahana ile yapılabilen kolay, pratik ve lezzetli bir tarif olan kıymalı zeytinyağlı lahana kapuskası bu tariflerden sadece biridir. Kısa sürede hazırlanabilecek bu yemek ile öğünlerinizi zengileştirebilirsiniz. İşte tüm detayları ile kıymalı zeytinyağlı lahana kapuskanın yapılışı…

Öncelikle 4-6 kişi için hazırlanabilecek kıymalı zeytinyağlı lahana kapuskamız için malzemelerimizi hazırlamamız gerekir.

Kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska malzemeleri

Yarım kg lahana (kapuska)

250 gr kıyma (kıyma miktarı isteğe göre artırılabilir)

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir çay kaşığı kimyon

Bir çay kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı pul biber

İki tatlı kaşığı nane

Su (üzerini geçecek miktarda/yaklaşık bir bardak su)

İki yemek kaşığı sıvı yağ veyahut zeytinyağı

Bir yemek kaşığı tereyağ

Kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska yemeğinin yapılışı

Öncelikle boş bir tencereye zeytinyağı/sıvı yağ ve tereyağımız alıp hafifçe pişmesini bekliyoruz. Daha sonra hafif kızan yağımızın üzerine kıymalarımızı ekliyoruz ve güzelce kavurmaya başlıyoruz.

Bu süreçte kıymaların kavrulma esnasında suyunu bırakmasını beklemeliyiz. Suyunu bırakan kıymaların üzerine bir yemek kaşığı domates salçamızı ekleyerek karıştırma işlemine devam ederiz.

Kıyma ve salçamız kavrulmaya devam ederken, öte yandan lahanalarımızı ince ince doğramamız gerekmektedir. İnce ince doğranılan lahanalar, bir kenarda kavrulan kıyma ve salça karışımına ilave edilir. Lahanaların ilave edilmesi ilave karıştırma işlemi devam eder. Lahanalar yumuşayana kadar karıştırma işlemine devam etmeliyiz.

Bu süreçte bir çay kaşığı kimyonumuz ve tuzumuz ile bir tatlı kaşığı pul biber ve iki tatlı kaşığı nanemizi karışımımıza ilave ederiz. Baharatlarımızıda ilave ettikten sonra suyumuzu da ilave ederiz.

Tüm malzemeleri ilave ettikten sonra yaklaşık olarak 45 dakika kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska yemeğimizin pişmesini bekleriz.

Ara sıra kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska yemeğimizin yanmaması için suyunu kontrol ederiz. En son olarak lahanaların iyice yumuşadığını anladığımız an, yemeğimizi ocaktan alıp sıcak bir şekilde servis ederiz.

Kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska yemeğinin püf noktaları

Kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska yemeğinin lezzetini daha da artırmak için belli püf noktalarına dikkat etmeliyiz. Öncelikle lahanalarımızı ince ince kıyma esnasında, ne kadar ince kıyarsak lahanalarımız o kadar daha kolay pişecektir ve lahananın kolay pişmesi yemeğin lezzetini arttıracaktır.

Bunun yanı sıra dikkat etmemiz gereken bir diğer husus lahanaların sertliği ile alakalıdır. Eğer lahanalarımızı ince ince doğradıktan sonra bir kap içinde 1 yemek kaşığı tuz ile birlikte güzelce bekletip ovalarsak, lahanalar pişme esnasında daha kolay pişecektir. Bu işlemde dikkat etmemiz gereken nokta, eğer bir yemek kaşığı veya daha fazla tuz koyup bu işlemi gerçekleştiriyorsak pişirme esnasında tuz koymamız gerekir.







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