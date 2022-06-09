Kıyafetten kurumuş boya nasıl çıkar? Kumaştan boya lekesi nasıl çıkarılır?

Kıyafetten kurumuş boya nasıl çıkar? Boya yapmak temizliğin bir göstergesidir. Boya yapılan alanın temizlenmiş görüntüsü güzel gelse de, kıyafete bulaşan boya lekesi o kadar kirli bir görüntüye sebep oluyor. Peki ama bu işin kolay bir yöntemi var mı? Kumaştan boya lekesi nasıl çıkarılır? İşte merak edilen boya detayı...

Boya yapmak temizliğin bir göstergesidir. Boya yapılan alanın temizlenmiş görüntüsü güzel gelse de, kıyafete bulaşan boya lekesi o kadar kirli bir görüntüye sebep oluyor. Peki ama bu işin kolay bir yöntemi var mı? Kumaştan boya lekesi nasıl çıkarılır? İşte merak edilen boya detayı...

Kıyafetten kurumuş boya nasıl çıkar?

Kurumuş bir boya lekesini öncelikle, sertliği yüksek bi fırçayla fırçalamak gerekir. Boyanın yapısına ve kumaş türüne göre bu duruma hassas yaklaşmalısınız.

Eğer örgü benzeri bir kumaş boya olduysa, fırçalamak yerine elinizde çitileme işlemi yapmanız gerekmektedir.

Boyayı çıkarmak için, ıslakken direk olara üzerine deterjan döküp çitilemelisiniz. Kuruyan boya için de leke çıkarıcılar ve deterjanlarlada aynı işlemi uygulamalısınız.

Bekleyen deterjanı yeniden fırça veya çitileme işlemi yaptıktan sonra makineye atınız.

Kumaştan boya lekesi nasıl çıkarılır?

Yukarıdaki işlemlere benzer bir işlemle de kumaştan boya çıkarılabilir. Ilık suyu bir çay kaşığı hafif bulaşık deterjanıyla karıştırın. Lekenin dışından çalışarak fazlalığın çoğunu gidermek için alanı kurutun. Boya gittiğinde, alanı kurumaya bırakın.

İlk etapta çıkmasa da ikinci ve üçüncü yıkamada boya çıkacaktır.